Тело зацепера обнаружили на крыше «Сапсана» в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

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Состав остановили на станции Обухово, из-за инцидента нарушилось движение поездов.

Тело зацепера нашли на крыше вагона поезда № 785 «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом в мессенджере МАКС сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уточнется, что состав остановили на станции Обухово. Из-за происшествия изменился график движения. Задержался не только сам «Сапсан», но и пригородный поезд № 7314 Санкт-Петербург — Тосно. По данным пресс-службы, время ожидания превысило один час. На месте обнаружения погибшего работают правоохранители.

Представители Октябрьской железной дороги принесли извинения пассажирам и заверили, что делают все возможное для восстановления графика.

Зацепингом в основном занимаются подростки, нередко ради острых ощущений или эффектного видео для соцсетей. Это крайне опасное развлечение — прежде пресс-служба Московской железной дороги сообщала, что с января по июнь на рельсах погибли 19 человек. Экстремалы ездят снаружи поездов, трамваев и другого рельсового транспорта — на крышах, между вагонами, на подножках, переходных площадках и так далее. Помимо рисков для жизни и здоровья, зацепинг может повлечь за собой административную и в ряде случаев уголовную ответственность согласно законодательству РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нескольких районах Москвы произошло нарушение электроснабжения — погас свет, возникли перебои в работе транспорта. По данным сотрудников Комплекса городского хозяйства столицы, сбой случился во время технологического переключения источников питания. На некоторое время задержались поезда на Калужско-Рижской линии метро и трамваи. Вскоре подача электричества была восстановлена, городские системы вернулись в штатный режим.

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