Петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в Кубке России

«Зенит» в серии пенальти обыграл «Крылья Советов» в Кубке России со счетом 5:3

Фото: © РИА Новости/Юрий Стрелец

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Основное время завершилось без голов, а в серии пенальти точнее оказались гости из Северной столицы.

В Самаре завершился матч второго тура группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между местным клубом «Крылья Советов» и петербургским «Зенитом». Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. Судьбу матча решила серия пенальти, где большего успеха добились гости — 5:3.

Благодаря этой победе клуб из Северной столицы набрал пять очков и возглавил турнирную таблицу группы C. Самарские футболисты с четырьмя баллами расположились на второй строчке.

В следующем туре «Зенит» примет махачкалинское «Динамо», игра состоится 2 сентября, а «Крылья Советов» в этот же день сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ со счетом 3:0. Последний раз с таким крупным преимуществом петербуржцы обыгрывали соперника в октябре 2021 года.

Счет открыл центральный нападающий Александр Соболев, реализовав пенальти на 29-й минуте. Еще через четыре минуты форвард оформил дубль после контратаки, а на 87-й минуте победу закрепил нападающий и крайний полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

В 2026 году Соболев забил 11 голов в 16 матчах чемпионата. До повторения своего лучшего результата ему осталось два мяча.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.