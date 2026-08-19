«Неистовая боль»: Седокова ответила на слив голосового сообщения матерью Тиммы

Фото: Мессман Евгений/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина показала эмоциональное обращение певицы после смерти баскетболиста.

Певица Анна Седокова отреагировала на слив своего голосового сообщения, которое мать ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы выложила в соцсетях. Артистка рассказала, почему записала это обращение и что почувствовала после того, как оно оказалось в открытом доступе.

По словам Седоковой, в день, когда было записано сообщение, ей было очень плохо. Она решила написать Аусме Тимме, потому что подумала, что мать Яниса, горюющая из-за смерти сына, сможет понять ее чувства. Певица записала голосовое, но ответа не получила и позже удалила сообщение.

«В тот день мне было очень больно. Неистовая боль. Я почему-то подумала, что только один человек в мире сможет понять меня. И точно так же чувствует эту же боль. Я записала голосовое сообщение. Его прочли и не ответили. Я подождала и удалила его», — высказалась Седокова в своем Telegram-канале.

Аусма Тимма все же сохранила запись и спустя время опубликовала ее в своем блоге. На аудио Седокова говорит о Янисе и уверяет, что не делала ему ничего плохого.

«Простите меня, пожалуйста. Я правда, я клянусь вам. Я Богом клянусь, детьми своими клянусь, что я старалась его уберечь», — говорила певица в голосовом сообщении.

После публикации записи Седокова сама рассказала об этой истории. Певица призналась, что ей было больно увидеть свое личное сообщение в открытом доступе.

«Я ведь никому не показываю. Стараюсь жить дальше. Стараюсь улыбаться каждый день. Стараюсь быть сильной», — написала она.

Седокова также задалась вопросом, зачем Аусма решила опубликовать разговор. По мнению певицы, ее могли хотеть унизить или показать другим ее слабость.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.