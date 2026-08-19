Желающих почти не было: участки у поместья Пугачевой продали

Участки у поместья Пугачевой продали за 14 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Землю у Истринского водохранилища приобрел предприниматель, который ранее пытался через суд оспорить право певицы на личный пирс.

Два земельных участка на прибрежной территории в Солнечногорске, прилегающей к поместью Аллы Пугачевой, проданы за 14 тысяч рублей. Документы о сделке оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Стартовая цена лотов составляла 11,6 тысячи и 2,4 тысячи рублей соответственно. На аукцион нашелся лишь один желающий — предприниматель из Саратова Глеб Рыськов, который и стал владельцем участков.

Торги состоялись после проверки Федерального агентства водных ресурсов, которая установила, что земля использовалась незаконно. Интересно, что инициатором проверки выступал сам Рыськов. В ноябре 2025 года бизнесмен уже пытался лишить Пугачеву личного пирса, возведенного у ее поместья на берегу Истринского водохранилища, указывая на отсутствие у певицы разрешительной документации.

Однако в январе 2026 года суд отказал в удовлетворении его иска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Аллы Пугачевой взыскали более 17 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам. Суд удовлетворил требования теплоснабжающей организации «МОЭК». В отношении певицы вынесли два судебных приказа. Однако поместье и так приносит проблемы, включая необходимость регистрации самого здания через суд и высокие расходы на содержание — по данным СМИ, зимой они могут превышать 700 тысяч рублей в месяц.

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