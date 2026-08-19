Мужчина изнасиловал девушку в баре в центре Москвы

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Следствие намерено добиваться ареста 32-летнего уроженца Орловской области.

В центре Москвы задержали 32-летнего мужчину, который изнасиловал девушку в одном из баров на улице Маросейке. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

По данным следствия, инцидент произошел 2 июля. Мужчина напал на незнакомую ему посетительницу заведения. После случившегося девушка сразу обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование и установили личность нападавшего.

«Следователями столичного СК России и оперативными сотрудниками полиции проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые позволили установить и задержать подозреваемого», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался уроженец Орловской области. Следствие предъявило 32-летнему мужчине обвинение в совершении преступления сексуального характера. В ближайшее время его судьбу в части меры пресечения должен определить суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о похожем инциденте в Москве. В торговом центре официант, по версии следствия, завел свою коллегу в туалет и изнасиловал ее. Мужчину задержали.

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