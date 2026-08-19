Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены по регионам

Минимальный комплект для ребенка в школу в 2026 году обойдется в 5719 рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Базовый набор школьника заметно подешевел.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году — вопрос, который в августе особенно волнует родителей.

В этом году базовый набор для школьника в крупных торговых сетях в среднем немного подешевел, однако итоговая сумма по-прежнему зависит от пола ребенка, региона и выбранной комплектации. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сколько стоит базовый набор школьника

Минимальный комплект для мальчика в 2026 году обойдется в 6182 рубля, для девочки — в 5719 рублей. По сравнению с 2024 годом стоимость такого набора снизилась на 2,93%.

В базовую комплектацию входят школьная форма, спортивная одежда и обувь, рюкзак и канцтовары. Последние за два года стали дешевле примерно на 4%. Форма для мальчиков снизилась в цене на 6,3%, а для девочек — на 2,6%. Отдельные товары подешевели еще заметнее. Например, карандаши стали доступнее на 41%, линейки — на 32%, а рюкзаки — на 11%.

Во сколько обойдется полная подготовка

Если учитывать не только минимальный набор, но и полноценные покупки к учебному году, расходы оказываются выше. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году в среднем: около 17 тысяч рублей для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. В эту сумму входят одежда, рюкзак стоимостью примерно 2,7 тысячи рублей и канцтовары более чем на 900 рублей.

При этом существенную часть бюджета занимает гардероб. В среднем комплект одежды для девочки обходится примерно в 15 тысяч рублей, тогда как на вещи для мальчика приходится около 13 тысяч рублей.

Где сборы в школу обойдутся дешевле

Стоимость подготовки заметно различается в зависимости от региона. Самые низкие расходы зафиксированы в Калмыкии: около 12,3 тысячи рублей для мальчика и 14,9 тысячи рублей для девочки. На другом конце списка находится Мурманская область, где подготовка обходится примерно в 24,4 тысячи и 27,7 тысячи рублей соответственно.

Как сэкономить на школьных покупках

Снизить итоговые расходы можно за счет ранних покупок и сравнения цен в разных магазинах. В августе торговые сети расширяют ассортимент перед началом учебного года, поэтому родителям стоит заранее составить список необходимых вещей и не покупать все в последнюю неделю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.