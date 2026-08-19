Практика против страха или хайп? Что такое «челлендж 100 отказов»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Психологический эксперимент над собой уже превратился в испытание для окружающих.
В соцсетях набирает популярность так называемый «челлендж 100 отказов». Попросить незнакомца пустить впереди себя в очереди, разрешить полежать на коленях или даже поцеловать в щеку — и все это ради одного слова «нет». Участники пытаются таким образом побороть страх отказа, но все чаще психологическая практика превращается в охоту за просмотрами.
Где заканчивается эксперимент над собой и начинаются испытания для окружающих — проверил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.
Подойти к незнакомцу с максимально странной просьбой, а реакцию снять на видео. В сети это назвали «челлендж 100 отказов» — в них и смысл.
— Всем привет, я решил сделать технику «100 дней, 100 отказов». День второй. Сегодня я подойду к незнакомому человеку и попрошу полежать у него на коленях.
Причем получить отказ порой куда сложнее, чем может показаться.
— Мне надо полежать у тебя на коленях, буквально пару секунд. Как зовут?
— Тимофей.
— Очень приятно, Святослав. Все, благодарю.
Ролики, которые сегодня набирают сотни тысяч просмотров, изначально были психологической практикой, которая по задумке должна помочь человеку преодолеть страх отказа.
«Нужно найти человека, у которого „нет“ было бы выпросить сложнее. А не просто подходить ко всем подряд и спрашивать: „Полетели со мной на Марс?“ Что в этом такого, где здесь практика? Практика в том, чтобы найти подходящего внешне человека, что тоже часть практики. Найти, считать человека, подходит ли он тебе под задачи или нет», — комментирует Юрий Дегтярев.
Проверим, как отреагируют петербуржцы. Получасовая очередь на «Аврору». Пробуем просочиться.
— Я очередь стоять не хочу, можно мы скажем, что с вами пришли?
— Нет, мы уважительно к себе относимся и к людям, которые пришли.
Один отказ. За ним и второй.
— Можно с вами сфоткаться?
— Да!
— Но бесплатно.
— Нет! 500 рублей. На революцию не хватает, товарищ!
Эту практику придумал китайско-американский бизнесмен Джиа Джианг. Еще в школе он получил серьезную психологическую травму — боялся что-то спрашивать у людей. Бороться с фобией решил, как говорят у нас, «клин клином».
— Мне было так стыдно. Этот первый отказ был записан на камеру. Я смог увидеть себя жалкого со стороны. Я увидел, насколько был напуган.
Психологи к такой практике относятся неоднозначно.
«Это не совсем психологический инструмент, он больше коучинговый, тренинговый. Самостоятельная попытка проводить какие-то практики без того человека, без специалиста рядом может ситуацию даже ухудшить, довести ее до фобической», — сказала клинический психолог, научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ Наталья Романова-Африкантова.
Сегодня к самой психологии такие ролики уже не имеют отношения. Неуместные просьбы, часто за гранью приличия, эмоции, эпатаж. Цель уже не побороть фобию, а набрать просмотры.
«Если говорить про людей из интернета, они начинают делать акцент на контенте, нарушают базовые правила практики лишь бы был контент», — добавил Юрий Дегтярев.
А базовое правило в том, что, решая свои психологические проблемы, не нужно создавать их другим.
Главное — уважать личные границы собеседника и быть вежливым. А там, спустя многие отказы, может случиться что-то по-настоящему неожиданное — например, рыбалка в Неве.
— Можно порыбачить немножко? Никогда не рыбачил.
— Можно, конечно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.