Качественно новый уровень: как прошло заседание по нацпроектам в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

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В экономике есть положительная динамика, но остро стоит кадровый вопрос на предприятиях.

О том, как интегрировать ветеранов СВО в гражданские отрасли, сегодня говорили в Кремле. Там состоялся большой разговор, который касался стратегического развития страны. На заседании президент затронул самые разные темы. Что касается экономики, то тут положительная динамика. А вот к программам кадровой подготовки возникли вопросы. Оказалось, что чиновники прогуливают занятия. О важных заявлениях президента расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Гигантский стол в Александровском зале Большого Кремлевского дворца как бы разделен по секторам. С одной стороны — губернаторы и полпреды, с другой — министры, в торце — представители бизнеса. Совет по стратегическому развитию и национальным проектам — это срез тех, кто принимает решения.

Владимир Путин дает свою оценку экономике. Динамика скромная, но позитивная: по сравнению с проседанием в первом квартале во втором ВВП вырос больше чем на процент.

«Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем», — сказал Владимир Путин.

Яркий пример — удары по энергетической инфраструктуре. С первой волной топливного дефицита справиться удалось, но теперь очереди на заправки вернулись. Путин обращает внимание и на атаки по логистическим центрам.

«Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять существующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне», — заявил президент.

На качественно новый уровень должна выйти вся российская экономика. И здесь основной упор на национальные проекты.

«Национальные проекты — это один из важнейших инструментов российского правительства. Они охватывают все ключевые направления жизни страны. Поэтому то, что обсуждается здесь — структурные изменения в экономике до 2030 года — невозможно представить без развития и модификации самих нацпроектов», — отмечает обозреватель.

Всего сейчас реализуется 20 национальных проектов. Главные из них — социальные: «Семья» и «Инфраструктура для жизни». К 2030 году по плану на одного человека должно приходиться не меньше 33 квадратных метров жилья. Но строительная отрасль буксует — из-за высокой ключевой ставки ипотека фактически недоступна.

«Нам сейчас непросто, объективно скажу, потому что ставка уже достаточно долго высокая, но пока мы видим достаточно стабильную ситуацию. Видим, конечно, сокращение начала каких-то новых проектов, но понимаем, что 2026 год мы пройдем за счет сделанных заделов, сделанных в 2023 году», — говорит заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Представители бизнеса тоже рассчитывают на снижение ключевой ставки.

«Просто так опустить ключевую ставку нельзя, потому что может повыситься инфляция, но искать баланс, прощупывать порог, который позволит удешевить заемные ресурсы, надо», — сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Еще одна важная проблема, как ни странно, — безработица. Она на рекордно низком уровне, предприятиям не хватает сотрудников. Решение, по словам Путина, в цифровизации экономики и повышении производительности труда. Причем президент призывает чиновников начинать с себя. Вот только в специальной кадровой программе не все торопятся участвовать.

«Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные в эту программу должностные лица участвуют в ней. Первый модуль завершил только 51 слушатель — это 43% от общего числа, второй модуль осилили 73 человека — это 62%. И посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, ну это не игрушки, поверьте, честное слово! В этом есть смысл!» — сказал Путин.

Ключевое, конечно же, бюджет. Он по-прежнему исполняется с дефицитом. Путин поручает следить за тем, чтобы все нацпроекты получали финансирование.

«Очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах, с нужным финансированием. Здесь особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти как год назад», — отметил президент.

В общем, проблем накопилось немало. Но для того такие совещания и проводятся. В конце президент попросил отдельных участников задержаться, чтобы обсудить поручения в деталях.

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