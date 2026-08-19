Чуть не забрал морской дьявол: Коренев дважды едва не погиб на съемках «Человека-амфибии»

Фото: Кадр из к/ф « Человек-амфибия», реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961 г.

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Актера спасали в последний момент.

Съемки культового фильма «Человек-амфибия» дважды чуть не обернулись трагедией для исполнителя главной роли Владимира Коренева. Сам актер впоследствии вспоминал эти эпизоды с содроганием, сообщает 7Дней.ru.

Первый случай произошел во время сцены, где злодей Зурита заставляет прикованного цепью Ихтиандра нырять за жемчугом. Под костюм Кореневу надели свинцовый пояс, а актер, игравший матроса, не удержал в руках тяжеленную цепь.

«Цепь весила килограммов сто, я никогда бы не всплыл на поверхность. К счастью, оператор Эдик Розовский, заметив, что я тону, бросил камеру и помог выбраться», — рассказывал артист.

Камера так и осталась лежать на дне.

Второй инцидент оказался не менее опасным. Коренева приковали к якорю и опустили в воду на глубину около двадцати метров. Актер задержал дыхание, как его учили, но когда подплыл спасатель с аквалангом, аппарат не сработал.

На этот раз его выручил коллега Рэм Стукалов, который отдал Кореневу свой акваланг, а сам был вынужден экстренно всплывать на поверхность, рискуя заработать кессонную болезнь.

В сложных подводных эпизодах Коренева подстраховывал дублер — чемпион Ленинграда по подводному спорту Анатолий Иванов.

Так, рискуя здоровьем и жизнью, съемочная группа создала один из самых узнаваемых фильмов советского кино.

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