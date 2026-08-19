«Ехали с надеждой»: дети росгвардейцев из приграничья отправились на отдых в Подмосковье

Дети росгвардейцев из приграничья отправились на отдых в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Юных гостей из Белгородской и Брянской областей ждет насыщенная программа.

Для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии из Брянской и Белгородской областей организовали летний отдых в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект реализован совместно с АНО «Победоносец» в рамках исполнения поручения главы Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова.

Юных гостей разместили на спортивной базе отдыха в Серпухове, площадка предоставлена Федерацией бокса России, которая присоединилась к инициативе в рамках соглашения о сотрудничестве с Росгвардией, направленного на развитие спорта и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Гостей на базе приветствовала директор АНО «Победоносец» Нина Масло. Она подчеркнула, что этот отдых — заслуженная награда для семей военнослужащих.

Как уточнили в пресс-службе, для детей подготовили насыщенную программу: творческие мастер-классы, спортивные состязания, а также сюжетно-ролевой проект «Детективная Академия». В его основе — легенда о секретном учебном заведении, где готовят специалистов высокого уровня.

«Ехали с надеждой быть лучшими», — делится Егор, приехавший с остальными детьми на отдых.

Отмечается, что каждый день будет посвящен развитию внимания, памяти, реакции и командного духа. Также запланированы экскурсии по историческим местам и встречи с интересными людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил кинологический центр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского после завершения его реконструкции. В рамках рабочей поездки глава ведомства ознакомился с процессом подготовки служебных собак и условиями работы специалистов. Одним из ключевых объектов проверки стала модернизированная ветеринарная клиника, оснащенная современным оборудованием.

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