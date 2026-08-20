Юные женоненавистники: треть мальчиков считает мужчин важнее женщин

Фото: 5-tv.ru

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Исследование показало пугающий рост антифеминистических настроений среди подростков из-за влияния блогеров.

Почти треть несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 13 лет демонстрируют признаки мизогинии и убеждены, что мужчины имеют приоритетное право на получение работы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам опроса, около 30,1% респондентов считают мужской труд более значимым в условиях ограниченных вакансий, а 31,8% уверены, что борьба за гендерное равенство зашла слишком далеко.

Специалисты опросили 1100 молодых людей в Австралии и сопоставили их ответы с мнением 2300 взрослых. Выяснилось, что четверть подростков воспринимает феминизм как угрозу обществу, которую допустимо подавлять даже с применением силы.

Доктор Сара Мегер, возглавившая исследование, подчеркнула, что наиболее агрессивные взгляды и приверженность жестким традиционным ролям характерны именно для подростковой среды.

Эксперты связывают такую радикализацию с активностью инфлюенсеров из так называемой «маносферы», таких как Эндрю Тейт. Учителя отмечают, что дети начинают цитировать подобных блогеров уже в шестилетнем возрасте, порой отказываясь подчиняться требованиям женщин-педагогов.

Проблема затронула и девушек: участницы поколения Z — в возрасте от 14 до 29 лет — оказались в два раза более склонны верить в право мужа на секс без согласия жены по сравнению с женщинами-миллениалами.

Исследователи указывают на десенсибилизацию молодежи к вредоносным взглядам из-за постоянного потребления специфического онлайн-контента и порнографии.

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