Стоит ли пить оливковое масло натощак? Польза и мифы популярного тренда

Фото: 5-tv.ru

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Модный ритуал употребления чистого масла может оказаться менее эффективным, чем привычка добавлять продукт в салат.

Ежедневное употребление порции оливкового масла способно значительно укрепить здоровье сердца, однако формат «шота» не является оптимальным. Об этом сообщило издание Men's Fitness.

Включение этого продукта в рацион снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14–30%. Основная ценность заключается в мононенасыщенных жирах и полифенолах, таких как олеокантал, который обладает противовоспалительным эффектом, схожим с действием легких обезболивающих средств. Тем не менее специалисты подчеркивают, что масло работает лучше всего, когда оно заменяет вредные жиры — сливочное масло или майонез, — а не добавляется к ним.

Важным аспектом является способ усвоения полезных веществ человеческим организмом. Пить масло в чистом виде менее полезно, так как жиры необходимы для всасывания жирорастворимых витаминов из овощей.

Поэтому диетологи рекомендуют поливать маслом салат, а не пить его отдельно. Кроме того, чрезмерное увлечение «шотами» может привести к тошноте, рефлюксу и избыточному потреблению калорий. Одна столовая ложка содержит около 120 калорий.

Также эксперты развеяли мифы о «детоксе» и магическом влиянии масла на метаболизм, напомнив, что за очищение организма отвечают печень и почки, а для здоровья кишечника гораздо важнее клетчатка, которой в масле нет. Для получения максимальной выгоды следует выбирать продукт категории Extra Virgin в темных бутылках с недавней датой сбора урожая.

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