Без критических последствий: Путин высказался об атаках ВСУ на российские объекты

Путин: критических последствия от атак ВСУ на российские объекты нет

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Президент отметил, что РФ все еще нужно работать над укреплением обороны и безопасности страны.

Террористические атаки киевского режима на российские объекты не имеют критических последствий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Он отметил, что на темпы экономического развития влияют различные факторы, в том числе и внешнее давление, и террористические атаки со стороны Украины по объектам нашей промышленности и инфраструктуры.

«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что России нужно продолжать укреплять суверенитет, повышать эффективность и в области обороны, и в области безопасности, и в социально-экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин на заседании Совета по науке и образованию обозначил ключевые направления развития российской науки: от создания технологий будущего и защиты научных данных до подготовки кадров и расширения участия бизнеса в исследованиях.

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