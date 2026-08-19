Птицы-вырвиглаз: на улицах в Анапе обнаружили голубей ярко-розового цвета

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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На улицах города заметили крылатых неестественного цвета.

В Анапе полиция начала проверку после появления в социальных сетях сообщений о голубях ярко-розового цвета. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Голуби необычного цвета. Instagram*/ pva_anapa_

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками ОМВД России по городу Анапе выявлен пост, содержащий признаки возможного жестокого обращения с птицами. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в официальном релизе.

Фотографии необычных птиц, которые ходили по улицам среди обычных голубей, начали распространяться в соцсетях сегодня утром. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что пернатые могли стать жертвами нелегальных фотографов, которые покрасили их для использования в качестве реквизита на уличных фотосессиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из столичных антикафе сотрудники правоохранительных органов обнаружили более сотни погибших попугаев. В ходе проверки в морозильной камере заведения были найдены тушки свыше 100 птиц. Как уточнили в надзорном ведомстве, при проведении экспертизы у животных были выявлены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

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