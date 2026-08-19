Адвокат Седоковой поставила точку в споре о брачном договоре с Тиммой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Представитель певицы заявила, что документ был надлежащим образом оформлен и находится в материалах судебного дела.

Адвокат певицы Анны Седоковой Татьяна Стукалова ответила на заявления представителей семьи баскетболиста Яниса Тиммы о якобы недействительности или подделке брачного договора между спортсменом и артисткой. Как пояснила юрист в беседе с 5-tv.ru, документ был составлен в письменной форме, подписан сторонами и удостоверен нотариусом штата Флорида.

«Брачный договор составлен сторонами в письменной форме, подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида. Его надлежащая легализация подтверждена апостилем. Суд уже ознакомился с оригиналом брачного договора, равно как и представители истцов», — сказала Стукалова.

Адвокат отдельно остановилась на документе, который оппоненты называют ответом американского нотариуса. По ее словам, речь идет о копии письма, полученного в ответ на личный запрос отца Яниса Тиммы, а не в рамках рассматриваемого гражданского дела.

При этом, как подчеркнула защитник, в самом ответе нотариус не утверждает, что договор не был удостоверен. Документ лишь разъясняет, какой именно характер имело нотариальное действие в соответствии с законодательством Флориды.

Кроме того, представитель Седоковой обратила внимание, что оригинал этого ответа в суд представлен не был. По ее словам, представитель истцов сама сообщила об отсутствии у нее оригинального документа. При этом непосредственно в ходе судебного разбирательства вопрос о подложности брачного договора сторона Тиммы не ставила.

Отдельно защитник прокомментировала заявления о попытках урегулировать спор без суда. Представители семьи Тиммы ранее говорили, что предлагали Седоковой компромиссный вариант и рассчитывали договориться о передаче части денежных средств.

Адвокат певицы заявила, что никаких подобных предложений ни Анне Седоковой, ни ее представителям не поступало. По ее словам, заявления о якобы продолжающемся диалоге не соответствуют действительности: первым документом, который получила сторона певицы, стало исковое заявление.

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