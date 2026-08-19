Певец Филипп Киркоров стал новым мемом в Японии

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Как образ артиста покорил азиатский интернет?

У народного артиста России Филиппа Киркорова появились новые, весьма неожиданные поклонники — пользователи японского сегмента интернета. Причем речь идет не о привычной для мировой поп-культуры ситуации, когда зарубежная публика открывает для себя песни известного артиста. В Японии Киркоров оказался интересен прежде всего как персонаж — яркий, эксцентричный, театральный и настолько узнаваемый, что его лицо отлично работает в совершенно новом для него жанре: мемных открытках.

В японском сегменте соцсети X и мессенджера LINE пользователи начали распространять изображения с Киркоровым, причем некоторые из них стилизованы под абсурдные поздравительные открытки.

Лицо артиста сопровождает карточки с разными поводами для отправления: от праздников до ситуаций, которые сложно представить в обычном календаре. Отдельная категория подобных картинок уходит в откровенно хулиганскую эстетику: там встречается и грубая лексика, включая нецензурные выражения.

Самое любопытное заключается в том, что для части японской аудитории это не просто набор забавных картинок. Через образ Киркорова пользователи начинают знакомиться с русскоязычным интернетом, его юмором, устойчивыми фразами и той самой особой культурой мемов, которую невозможно полностью перевести с одним словарем.

Подробнее — читайте в материале 5-tv.ru.

Визуальный код сквозь века: от гравюр Кесая до сценического гротеска

Для японской интернет-аудитории экспрессивная мимика, драматический взгляд и нарочитый визуальный избыток российского исполнителя стали не просто поводом для шуток. Японское культурное пространство оказалось удивительно восприимчивым к подобной театральной гиперболизации.

Истоки этой симпатии лежат в традиционном японском искусстве. В национальном театре кабуки существует понятие миэ — кульминационная эмоциональная поза актера с зафиксированным напряженным взглядом, выражающая предельный накал страстей. Персонажи кабуки традиционно носят многослойные парчовые кимоно, массивные парики и сложный грим кумадори, превращающий лицо в выразительную маску.

В сетевых дискуссиях японские пользователи быстро провели исторические параллели, вспомнив наследие выдающегося художника эпохи позднего Эдо и Мэйдзи Каванабэ Кесая. На его динамичных ксилографиях и тушевых свитках в жанре кега («безумные рисунки») персонажи — от грозных демонов и божеств до странствующих актеров — обладают тем же магнетическим прищуром, широкими жестами, выразительной мимикой и царственной осанкой, что и Киркоров.

Эффект двойника: Томотака Окамото и восточный колорит стиля

В 2015 году продюсер Яна Рудковская во время визита в Токио обратила внимание публики на колоритное визуальное сходство Филиппа Киркорова с уникальным японским оперным певцом Томотакой Окамото. Рудковская назвала его «местным Филиппом Киркоровым».

«Сегодня на шоу с самым популярным контртенором Японии, с колоритным Tomotaka Okamoto. Он здесь — местный Филипп Киркоров. Кстати, знает нашего Филиппа и следит за его творчеством», — подписала публикацию продюсер.

В музыкальных кругах Окамото известен прежде всего своим редчайшим природным голосом: он обладает мужским сопрано и исполняет сложнейшие оперные партии в женском регистре без перехода на фальцет. Однако широкой публике артист запомнился именно сценическим имиджем.

Будучи исполнителем жанра классический кроссовер, Окамото годами выстраивал гардероб на основе кричащей роскоши: тяжелая узорчатая парча и шелк с ручной вышивкой золотыми нитями, гипертрофированные воротники-жабо и гофрированные воротники-стойки в елизаветинском стиле, пышные перьевые боа и сложный сценический грим.

Окамото неоднократно подчеркивал интерес к стилистическим экспериментам мировых поп-исполнителей. Сходство образов подтвердило универсальность тяги к пышности и барокко, но если японский певец существовал в академических и театральных рамках, то Киркоров ворвался в японскую цифровую среду как стихийный поп-культурный вихрь, превратившись в персонажа вирусных стикерпаков.

Дополнительный интерес к персоне российского певца вызвала насыщенная биография исполнителя. Культовые скандалы прошлого — от легендарной ростовской пресс-конференции 2004 года про «розовую кофточку» до ставшей крылатой фразы про «не ту дверь» — японские сетевые аналитики разбирали как сюжетные арки харизматичного антигероя. Сама фраза о случайно выбранной двери трансформировалась в универсальный мем для обозначения опозданий на работу, проваленных собеседований или неожиданных жизненных конфузов.

А еще в 2019 году фотография Киркорова в ресторане фастфуда вызвала большой интерес у зарубежных пользователей Reddit: незнакомая аудитория начала выяснять, кто этот человек, а затем переходила к его музыке и клипам.

Культурный парадокс эпохи алгоритмов

Глобальное внимание к феномену Филиппа Киркорова и визуальному наследию постсоветского пространства обнажило усталость интернет-пользователей от алгоритмически выверенного, однообразного дизайна. Международная аудитория тянется к открытой, концентрированной выразительности — будь то ослепительное эстрадное барокко, ламповый штрих советской открытки или экзистенциальный пафос волка на фоне луны.

Локальный фольклор в очередной раз доказал способность преодолевать языковые, географические и ментальные барьеры, превращаясь из предмета внутренней постиронии в яркую часть мирового культурного контекста.

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