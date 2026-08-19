Медведь перед нападением на туристку пытался ворваться в киоск с пирогами

Фото: 5-tv.ru

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Хищник сначала атаковал торговую точку, а затем добрался до палаточного лагеря на берегу Бии.

Медведь, который насмерть загрыз туристку на Алтае, перед нападением на палаточный лагерь пытался попасть в киоск с пирогами. Об этом 5-tv.ru рассказал местный житель.

«Этот медведь сначала покушался на киоск, там женщина пирогами торгует. Она закрылась, и хищник не смог достать ее», — пояснил собеседник.

После этого он направился в сторону туристической базы.

Нападение произошло ночью на территории турбазы у реки Бии. Хищник разорвал туристическую палатку, вытащил находившуюся внутри девушку и утащил ее в лес, где и загрыз.

После трагедии в Артыбашском сельском поселении Турочакского района ввели комендантский час. Туристам запретили устанавливать палатки в лесу и вдоль берега реки. Ограничение будет действовать до 29 августа.

Тем временем спасатели и охотоведы начали поиски опасного зверя. Специалисты обследуют территорию, где произошло нападение. Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители села Новославянка в Кемеровской области две недели не могли избавиться от медведя, который регулярно появлялся возле домов. Хищник нападал на домашний скот: травмировал корову, загрыз двух овец и двух телят, а также повредил забор и вытоптал огород.

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