Никакого хлеба: ученый раскрыл секрет правильного завтрака для защиты от рака

Фото: 5-tv.ru

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Смена привычного рациона утром может значительно снизить вероятность развития опасных опухолей.

Замена переработанного белого хлеба на цельнозерновые каши, такие как овсянка, помогает существенно снизить риск возникновения онкологических заболеваний кишечника. Об этом сообщило издание Business Insider.

Современные продукты часто содержат эмульгаторы и консерванты, провоцирующие воспалительные процессы в организме. Вместо них рекомендуется употреблять клетчатку и витамины группы В, которые в избытке содержатся в неочищенных злаках.

Исследователи из Гарварда проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 200 тысяч медицинских работников. Выяснилось, что даже небольшое сокращение потребления ультрапереработанной пищи — всего на 10% от общего суточного калоража — коррелирует с уменьшением риска развития рака груди и толстой кишки. Особую опасность представляют подслащенные напитки и переработанное красное мясо, например, бекон.

«Несмотря на то, что некоторые йогурты подвергаются глубокой переработке, они все равно сохраняют активные культуры — живые бактерии, которые, по сути, помогают микрофлоре вашего кишечника быть здоровее», — отметили специалисты.

Для достижения максимального защитного эффекта стоит выбирать натуральный йогурт без сахара. В него можно добавить орехи, ягоды или мед. Это позволяет избежать лишних загустителей и ароматизаторов, которые часто встречаются в магазинных десертах.

Подобная стратегия питания особенно актуальна сейчас, когда колоректальный рак стал основной причиной смерти от онкологии среди молодых людей.

Кроме того, обращать внимание следует не только на соотношение белков и жиров на этикетке, но и на степень промышленной обработки ингредиентов, так как именно она оказывает решающее влияние на здоровье кишечника в долгосрочной перспективе.

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