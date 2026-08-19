В Берлине усомнились в готовности Зеленского к реформам

Фото: www.globallookpress.com/Yurii Rylchuk

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В цитатах Мерца и фон дер Ляйен об Украине теперь слышится заметное раздражение.

Коррупционные скандалы в окружении Владимира Зеленского и медленный прогресс реформ усиливают сомнения в Берлине и Брюсселе. Об этом колумнист Удо Норден написал в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung, детали приводит EADaily.

По мнению автора, в высказываниях канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об Украине теперь слышится заметное раздражение.

Поводом для новой волны критики стало дело бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, которого НАБУ подозревает в отмывании около 10,5 миллиона евро в рамках строительного проекта «Династия».

В Berliner Zeitung также обращают внимание, что срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Однако федеральное правительство Германии продолжает считать его легитимным президентом, ссылаясь на военное положение.

Несмотря на финансовую помощь Запада в миллиарды евро, остается открытым вопрос, какая их часть «ушла в коррупционное болото Киева».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине началась масштабная антикоррупционная спецоперация, в ходе которой проверяются депутаты Верховной Рады и сотрудники офиса президента Владимира Зеленского. В ведомстве уточнили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро совместно с прокурорами проводят оперативные мероприятия по разоблачению преступных организаций.

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