Грива посыпалась: что делать, если начали сильно выпадать волосы

Гормональные изменения влияют на цикл роста волос и могут приводить к их выпадению

Фото: 5-tv.ru

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Причины могут быть разными — от стресса и диет до гормональных нарушений и заболеваний кожи головы.

Выпадение волос — естественный процесс, но когда на расческе или подушке остается заметно больше волос, чем обычно, это может сигнализировать о неполадках в организме. Об этом пишет URA.RU.

Прежде чем покупать очередной «чудо-шампунь», важно разобраться в истинной причине проблемы.

Одна из самых частых причин — телогеновое выпадение. При этом состоянии волосяные фолликулы раньше времени переходят в фазу покоя, и спустя несколько месяцев начинается обильное выпадение.

Спровоцировать его могут высокая температура, тяжелая инфекция, операция, роды, сильный стресс, резкое похудение, строгие диеты, дефицит железа и заболевания щитовидной железы.

Наследственная алопеция развивается постепенно. У женщин она проявляется уменьшением густоты и расширением центрального пробора, у мужчин — появлением залысин и поредением на макушке.

Дефицит железа — еще один частый виновник. Недостаток этого микроэлемента может сопровождаться диффузным истончением даже без явных признаков анемии. Поэтому врач может проверить не только общий анализ крови, но и ферритин — показатель запасов железа в организме.

Нарушения работы щитовидной железы — гипотиреоз и гипертиреоз — также нередко становятся причиной поредения.

Гормональные изменения, особенно после родов, также влияют на цикл роста волос. Если выпадение сопровождается избыточным оволосением на лице и теле, акне или нарушениями цикла, врач может рекомендовать дополнительное гормональное обследование.

Некоторые лекарственные препараты способны вызывать выпадение — особенно химиотерапия, при которой нарушается активная фаза роста волос. Однако самостоятельно отменять лечение категорически нельзя: этот вопрос решается только с лечащим врачом.

Важно помнить: если на коже головы появились зуд, боль, жжение, покраснение или шелушение, а также участки без волос, необходимо как можно скорее обратиться к трихологу. При рубцовой алопеции воспаление повреждает фолликулы, и восстановить разрушенные уже невозможно, поэтому ранняя диагностика здесь критически важна.

Специалисты подчеркивают: самостоятельно назначать себе витаминные комплексы без выяснения причины не стоит. Первым шагом должно стать обращение к врачу и сдача необходимых анализов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, полезны ли средства для глубокого очищения кожи головы. Профессор дерматологии Десмонд Тобин отметил, что такие продукты могут быть эффективны для людей, живущих в условиях плохой экологии или использующих жесткую воду, однако сам термин «детокс» не совсем корректен, так как они не удаляют токсины в медицинском смысле.

По словам специалиста, процедура глубокого очищения имеет смысл, если на коже головы скапливаются остатки стайлинга, которые могут забивать фолликулы и мешать росту волос. Особенно актуальна эта проблема в регионах с жесткой водой, где минералы реагируют с косметикой, образуя липкий налет, а также в мегаполисах с химическими выбросами.

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