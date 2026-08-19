«Не допускал ошибок»: Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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В рейтинге FC 100 27-летнего вратаря назвали «королем серий пенальти».

Авторитетный американский телеканал ESPN включил российского вратаря Матвея Сафонова в десятку лучших голкиперов мира. Список был опубликован в рамках ежегодного рейтинга FC 100.

Воспитанник «Краснодара» занял в рейтинге десятое место. Первую строчку занял испанец Давид Райя из лондонского «Арсенала», на втором месте расположился бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала», а тройку лидеров замкнул итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити».

Эксперты ESPN назвали 27-летнего Сафонова «королем серий пенальти», особо отметив его выступление в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара из пяти и принес своей команде трофей.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Сафонов провел 15 матчей, в восьми из которых сохранил ворота в неприкосновенности — этот показатель в 53,3% стал лучшим в Лиге 1.

«Сафонов был надежен, не допускал ошибок и делал то, что должен», — говорится в материале ESPN.

При этом журналисты отмечают, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» ищет вратарю конкуренцию, и его место в основе снова под угрозой. Однако, как подчеркивается в статье, это очередная возможность для россиянина «посрамить своих критиков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победа «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА обернулась политическим инцидентом, в центре которого оказались российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный. Последний, выступая за тот же клуб, грубо удалил изображение Сафонова с опубликованного в соцсетях командного фото, вызвав волну возмущения со стороны болельщиков. Из-за негативной реакции на свой поступок Забарный был вынужден удалить публикацию, однако сам россиянин предпочел не комментировать действия одноклубника.

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