Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 24 по 30 августа.

В центре внимания недели — полнолуние и лунное затмение, закрывающее коридор затмений этого лета и оказывающее судьбоносное влияние. Мы почувствуем противоречивую энергетику — от столкновения с трудностями до неожиданных возможностей.

Разумный Меркурий со вторника усилит свои позиции в знаке Девы и начнет перестраиваться в сторону структуры и скрупулезности. Он присоединится к Солнцу, чтобы направить фокус в сторону конкретных действий. Мечтаний становится меньше, а качества больше. Повышается работоспособность и предприимчивость, нарастает деловая хватка и количество полезных связей. Удачнее всего применять эту двойную энергию для самоусовершенствования и наработки профессиональных навыков. Ладятся все дела, где нужна внимательность и точность: проверка документов, составление планов, графиков и отчетов, разбор накопившихся задач, систематизация файлов, работа с договорами, бухгалтерскими и кадровыми документами.

Прекрасное время для обучения. Особенно эффективны практические курсы по работе с таблицами, мастер-класс по кулинарии, освоение новой программы или методики. Если чувствуете, что пора поднять профессиональную планку или поменять место работы, то вам необходимы курсы повышения квалификации или собеседования в более перспективных компаниях. Деловые встречи с партнерами также окажутся весьма успешными. В эти дни многие начинают следить за питанием и порядком. Здоровье откликается на заботу быстрее. Поэтому прием витаминов, здоровый сон, физические упражнения помогают ясно работать голове и снабжают силами тело.

Влияние Марса дает необходимый толчок и целеустремленность, чтобы легко начинать дела и сфокусироваться на цели, отбросив все лишнее. Уран же действует более резко. Ощущение, что старые подходы больше не работают, приносит необходимые перемены в профессиональной деятельности, в самореализации и проявлении собственной индивидуальности в современном ракурсе. Именно сейчас прорыв в мышлении приводит к необычным идеям для решения старых проблем. Всем, кто готов открыть в себе новые стороны и таланты, звезды протянут лучи поддержки.

Как и интеллектуальный Меркурий, Венера находится в знаке своей силы. В Весах она передает больше красоты, тепла, гармонии и приятного общения. Ничто не мешает получению удовольствий, развлечениям, созданию уюта и комфорта в своем пространстве. Удачу приносят партнеры по браку или деловым отношениям. Сейчас не время для одиночества, а пора для вступления в партнерство. Венера поможет выбрать подходящего спутника или спутницу, а также окажет всяческое содействие при посещении салона красоты и парикмахера, обновления гардероба, декора помещений, любой консультационной и юридической деятельности.

А вот качества мужской энергии подвержены внутренним противоречиям. Марс в Раке настроен на ревность и затаенные обиды, что добавит эмоционального накала в затменную неделю. Конфликт с Сатурном увеличит количество препятствий в домашних делах, разногласий с начальством и родственниками. Действия сталкиваются с внешними ограничениями или страхом неудачи, что порождает еще больше раздражительности и упрямства. Для конструктивного выхода из кризисной ситуации важно проявить терпение и не форсировать события. Самоконтроль и постепенное движение позволят спокойно пройти этот период, не тратя силы на борьбу с собой или с обстоятельствами. Хорошее время для дел, которые требуют заботы и действия одновременно. Приготовить ужин для всей семьи, обустроить детскую или спальню, помочь родителям с ремонтом или работами на дачном участке.

Благоприятный фон недели задает аспект Юпитер — Сатурн, наделяющий уверенностью в успехе и умению мудро использовать открывающиеся возможности. Сочетание оптимизма с практичностью благоволит крупным капиталовложениям, стабильному развитию бизнеса и масштабных проектов, реализации амбиций через планомерные действия.

Завершает неделю и коридор затмений 28 августа полнолуние в Рыбах и Лунное затмение. Пик эмоционального напряжения. Основные темы — это забота, помощь, работа и здоровье. В любой из этих сфер ожидаются новые веяния, новые интересы, поиск баланса. В этот период легко поддаться иллюзиям, поэтому доверяйте проверенным фактам, а не обещаниям. Не принимайте поспешных решений. Меркурий на оси затмения подчеркивает важность рациональности и логичности наших умозаключений, а также необходимость коммуникации. Не стесняйтесь обсудить и проговорить то, что думаете и чувствуете. А в выходные отдайте предпочтение отдыху, романтике или творческому досугу.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов возможны просчеты или разочарование в предпринятых шагах и планах. В рабочей сфере возрастает вероятность интриг и ошибок, а также можно столкнуться с недобросовестным предложением о работе. Если проблемы кажутся неразрешимыми, то есть смысл поговорить с психологом или дать себе передышку. Начните следить за питанием, уделите внимание сну, скорректируйте режим дня. Маленькие изменения, начатые сейчас, приживутся легче и укоренятся надолго. Полезны упражнения на растяжку, йога, плавание. Массаж будет особенно приятным.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы склонны к развлечениям, любовным приключениям, спонтанным увлечениям и романам. Желание перемен приносит различные неожиданности в дружеских, общественных и личных связях. Эксцентричные выходки могут обидеть любимого человека, а общение с детьми — вызвать проблемы. Учитесь менять планы на ходу, не впадая в панику. Сейчас любые перемены — это шанс попробовать разные формы самовыражения.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов могут тормозиться дела, связанные с недвижимостью и оформлением соответствующих документов. В этот период чувство одиночества и замкнутость особенно напрягают. Профессиональные обязанности способны оторвать вас от семьи. В отношениях с близкими можно столкнуться с отсутствием понимания. Лучше эти дни провести в уединении. Так вы сможете предотвратить многие разногласия. Хороший период для лечебного голодания и очистительных процедур/ Пейте больше воды и не перегружайте желудок тяжелой едой.

Рак — гороскоп на неделю

На Раков порой накатывает раздражение и болезненная реакция на социальные процессы. Хочется поспорить и доказать свою правоту. Однако, вероятность заблуждений и ошибок существует. Вы рискуете наделать массу неверных шагов. Тут важно вовремя остановиться. Не торопитесь с окончательным решением в юридических вопросах, а также, по возможности, отложите деловые поездки в другой город. А вот участие в психотренингах, курсах ораторского мастерства и работа с психологом позволит правильно использовать потенциал этих дней.

Лев — гороскоп на неделю

Львы проявляют избыточную тягу к комфорту и накоплению собственности. Бесполезная трата сил и средств приведет к финансовым и имущественным затруднениям. Основной посыл недели — обрести устойчивость внутри, а не во внешнем. Продумайте, какие кардинальные решения вы готовы принять относительно источников заработка, получения удовольствий, системы питания и восполнения сил. Наличие перспективной жизненной стратегии позволит настроиться на обновление в жизни более мягко и безопасно.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут выступать инициатором разрыва отношений, договоренностей, соглашений или даже пойти на открытую конфронтацию с оппонентами. Эти ситуации дают возможность увидеть точки, где в жизни не хватает баланса. Звезды рекомендуют изучать психологию отношений на практике, а значит, время выбраться в театр, на концерт или выставку и как можно больше общаться с противоположным полом. Обратите внимание на внешний вид — когда нравитесь себе, это добавляет внутренней силы и магнетизма.

Весы — гороскоп на неделю

Весы пройдут проверку на стойкость организма. Хотя существенных нарушений здоровья не ожидается, может одолевать сонливость, перепады настроения, упадок физических сил. Поработайте с усилением энергетики через небольшие шаги. Не нужно радикальных перемен, а просто откажитесь от сложных задач и устройте себе небольшой отдых. Организм сейчас особенно хорошо воспринимает помощь от трав и натуральных седативных средств.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы готовы к полной трансформации личной жизни. Основное требование — это неограниченная свобода и бурные сексуальные связи. Однако, завязавшиеся в эти дни романтические отношения, несмотря на кажущуюся гармонию, в дальнейшем принесут разочарование. В то время, как найти свой собственный путь, завоевать первенство и авторитет вы сможете благодаря таким качествам, как дружелюбие и настрой на коллективную работу. В эти дни следует быть осторожнее с электричеством и электроприборами.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов это неподходящий период для посещения официальных инстанций и завязывания длительных деловых контактов. Вероятны трудности в отношениях с начальством, представителями власти, влиятельными людьми. Также лучше воздержаться от операций с недвижимостью и дорогостоящего ремонта помещений. Гармонизировать напряженный фон недели поможет планирование режима дня и строгое соблюдение расписания, сохранение спокойствия в любой ситуации, налаживание уважительных отношений с пожилыми людьми, избавление от хлама в доме.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов жажда новых впечатлений позовет в путешествия или дальние командировки. Если что-то пойдет не так, как планировалось, не делайте рискованных шагов, о которых впоследствии пожалеете. Может сложиться нервозная обстановка, препятствующая конструктивному общению и решению проблем. Остерегайтесь обмана и недобросовестного поведения в отношении вас. Переговоры, подписание договоров, большие проекты — подождите, не запускайте прямо сейчас, а пока планируйте и записывайте идеи.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев есть риск потратить больше, чем планировали. Можно столкнуться с не оправдавшимися надеждами на денежную поддержку, инвестиции и кредиты. Рекомендуется отдавать долги и заключать страховые договоры, чтобы ослабить влияние негативной энергии. Также поможет очищение пространства и тела через такие трансформационные программы, как голодание или полная смена системы питания, перестановка мебели или обновление внутреннего декора.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб могут нарушаться договоренности и расторгаться контракты в деловой сфере. Враждебность и конкуренция со стороны партнеров, в основном, из-за непонимания к их интересам. Если пытаетесь продавить свою позицию любой ценой — может не сложиться. Никто не готов к компромиссам. Этот период проверит искренность любовных или супружеских отношений. Только близкий человек поможет выбраться из состояния подавленности и неуверенности. А лучше побудьте наедине с собой, займитесь текущими делами, не требующими активного общения.

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