🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 26 августа. Это день, когда звезды наполняют пространство нежными вибрациями.

♈️ Овны

Овны, вспомните человека, который верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии для новых свершений.

Космический совет: цените близких.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Приготовьте блюдо, которое любили, когда были маленькими. Это наполнит день радостью.

Космический совет: предайтесь воспоминаниям.

♊ Близнецы

Близнецы, вспомните о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем будет скрыта необходимая вам сейчас возможность.

Космический совет: рискните вновь.

♋ Раки

Раки, поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет застарелую печаль.

Космический совет: откройтесь сердцем.

♌ Львы

Львы, сегодня незнакомец на улице может сказать вам нечто удивительно точное. Отнеситесь к этому как к шепоту ангела.

Космический совет: случайности не случайны.

♍ Девы

Девы, найдите маленькую вещь, которая вам дорога, и всегда носите ее собой. Такой талисман принесет ощущение безопасности.

Космический совет: найдите опору.

♎ Весы

Весы, особое внимание уделите звукам, которые будут вас окружать. В них может скрываться дорогая сердцу мелодия, которая выведет на нужную тропу.

Космический совет: распалите чувства.

♏ Скорпионы

Скорпионы, отбросьте любые обиды. Сегодня отличный день, чтобы подарить другим прощение и сбросить с себя тяжелый груз боли.

Космический совет: освободитесь от страданий.

♐ Стрельцы

Стрельцы, забудьте о рамках, в которые вас вогнало общество. Позвольте себе ребячество и хотя бы на время вернитесь в детство, даже если другие этого не оценят.

Космический совет: улыбнитесь своим затеям.

♑ Козероги

Козероги, вспомните о уроках и советах, которые вам давали в прошлом. Возможно, сегодня вы найдете в них новый смысл.

Космический совет: переосмыслите старое.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня вас может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так вселенная показывает вам, что вы на верном пути.

Космический совет: примите будущее.

♓ Рыбы

Рыбы, объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.

Космический совет: позвольте себе нежность.

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