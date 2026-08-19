Усталость и «песок» в глазах: как защитить зрение после 30 лет

Фото: www.globallookpress.com/Arne Dedert

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Блики на мониторе, слишком яркий дисплей и сухой воздух в помещении способны усиливать неприятные ощущения к концу рабочего дня.

Усталость глаз часто появляется у людей, которые много времени проводят перед компьютером или смартфоном. К концу рабочего дня могут возникать сухость, жжение, ощущение песка в глазах, временное затуманивание зрения или головная боль.

После 30 лет такие симптомы не обязательно связаны с возрастом. Чаще проблема возникает из-за длительной работы на близком расстоянии, недостаточного моргания, сухого воздуха и неправильно организованного рабочего места.

Уменьшить нагрузку помогают простые изменения режима. Но если дискомфорт возникает регулярно или сопровождается ухудшением зрения, одной гимнастики может быть недостаточно — причину стоит обсудить с офтальмологом. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему устают глаза после работы за компьютером?

Когда человек смотрит на экран, он обычно моргает реже. Из-за этого слезная пленка быстрее испаряется, а поверхность глаза может пересыхать.

Дополнительную нагрузку создает необходимость постоянно фокусироваться на близком расстоянии. Если работа продолжается несколько часов без перерывов, появляется ощущение напряжения и усталости.

Длительное использование цифровых устройств может сопровождаться сухостью, затуманиванием зрения и другими симптомами цифрового зрительного напряжения.

Как работает правило 20–20–20?

Один из простых способов уменьшить нагрузку — регулярно переводить взгляд от экрана на удаленный объект.

Правило 20–20–20 означает: примерно каждые 20 минут посмотреть на объект, находящийся минимум в 20 футах (около шести метров), в течение 20 секунд.

Такой перерыв позволяет временно расслабить систему фокусировки. Важно не просто закрывать глаза, а именно смотреть вдаль.

Как часто нужно делать перерывы?

Не стоит ждать момента, когда глаза уже начинают болеть или сильно слезиться. Лучше заранее включить короткие паузы в рабочий режим.

Во время перерыва можно встать из-за стола, посмотреть вдаль, пройтись или просто несколько десятков секунд не смотреть на экран.

Если работа длится несколько часов, полезно делать не только короткие паузы, но и один более продолжительный перерыв.

Главная задача — уменьшить непрерывное время, которое глаза проводят в одном и том же положении фокусировки.

Помогает ли чаще моргать?

Да, особенно если основной симптом — сухость. При концентрации на экране человек непроизвольно моргает реже. В результате слезная пленка обновляется не так часто, и появляется ощущение песка или жжения.

Во время работы можно периодически сознательно делать несколько спокойных полных морганий. Важно не просто быстро закрывать веки, а полностью смыкать их.

Если сухость сохраняется несмотря на изменение привычек, врач может рекомендовать увлажняющие капли. Подбирать их лучше с учетом причины симптомов.

5-tv.ru

Как правильно настроить монитор?

Положение экрана тоже влияет на комфорт.

Монитор желательно разместить примерно на расстоянии вытянутой руки. Верхняя часть экрана обычно находится на уровне глаз или немного ниже, чтобы при взгляде на середину дисплея глаза были направлены слегка вниз.

Экран не должен стоять так, чтобы в нем отражались окно или яркий источник света. Блики заставляют дополнительно напрягать зрение.

Яркость дисплея стоит подбирать под освещение в комнате. Слишком яркий экран в темном помещении и слишком тусклый при ярком свете одинаково неудобны.

Вреден ли телефон для глаз?

Смартфон не является отдельной причиной ухудшения зрения, однако длительное чтение с маленького экрана может усиливать зрительное напряжение.

Особенно неудобно долго смотреть на телефон, если он находится слишком близко к лицу. Лучше периодически отводить его дальше и делать паузы.

Полезно также увеличить размер шрифта, если приходится напрягаться, чтобы прочитать текст. Это позволяет держать устройство на более комфортном расстоянии.

Как освещение влияет на усталость глаз?

Работать за компьютером лучше при нормальном общем освещении, а не в полностью темной комнате с одним ярким монитором.

При чтении важно, чтобы свет падал на рабочую поверхность и не создавал бликов на экране. Источник света желательно расположить так, чтобы он не светил прямо в глаза.

Для вечерней работы можно уменьшить яркость экрана, особенно если вокруг темно. Но специальный «режим для глаз» не отменяет необходимости делать перерывы.

Помогает ли сон при усталости глаз?

Недостаток сна способен усиливать ощущение усталости, сухости и дискомфорта. Кроме того, человек, который плохо спал, обычно дольше концентрируется на экране и хуже переносит длительную зрительную нагрузку.

Поэтому полноценный ночной сон — одна из самых простых мер поддержки здоровья глаз.

Если глаза постоянно устают, несмотря на достаточный сон и нормальный режим работы, стоит искать другую причину, а не просто увеличивать продолжительность отдыха.

Можно ли использовать капли от усталости глаз?

При сухости врач может рекомендовать искусственные слезы или другие увлажняющие средства. Но выбирать капли только по рекламной надписи «от усталости» не всегда правильно.

Некоторые средства предназначены для конкретных причин сухости, а сосудосуживающие капли для устранения покраснения не стоит использовать постоянно без рекомендации специалиста.

Если потребность в каплях возникает каждый день или их приходится применять много раз в течение суток, желательно обратиться к офтальмологу.

Когда усталость глаз — повод обратиться к врачу?

Обычное напряжение после нескольких часов за компьютером обычно уменьшается после отдыха. Но постоянные или выраженные симптомы требуют внимания.

Обратиться к офтальмологу стоит, если:

зрение регулярно становится расплывчатым;

появилась постоянная боль в глазах;

часто возникают головные боли при чтении;

один глаз видит хуже другого;

появилась светобоязнь;

глаза постоянно красные или слезятся;

приходится регулярно щуриться, чтобы рассмотреть текст.

Особенно важно не откладывать обследование при внезапном ухудшении зрения, сильной боли или появлении вспышек и большого количества новых «мушек» перед глазами.

Как быстро уменьшить усталость глаз после рабочего дня?

Если к вечеру глаза устали, первым шагом стоит убрать экран хотя бы на несколько минут и посмотреть вдаль. Можно спокойно поморгать, закрыть глаза на короткое время и выйти из помещения, если воздух слишком сухой или душный.

Если ощущается сухость, стоит обратить внимание на влажность воздуха и частоту моргания. Кондиционер или вентилятор, направленный непосредственно в лицо, может усиливать испарение слезы.

Но если усталость стала ежедневной, лучше не ограничиваться домашними способами. Иногда причиной оказывается не только экран, но и необходимость обновить очки или контактные линзы.

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