«Потерял спутницу жизни»: королеву красоты убили ее свекровь и муж

BBC: королеву красоты убили ее свекровь и муж

Фото: www.globallookpress.com/Saqib Majeed

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Трагедия произошла через пять месяцев после свадьбы.

Смерть известной актрисы и победительницы конкурса красоты Твиши Шармы стала предметом громкого расследования о возможном убийстве из-за приданого. Об этом сообщило BBC.

Популярная индийская 33-летняя модель была найдена мертвой в доме своего мужа, адвоката Самарта Сингха, спустя всего пять месяцев после свадьбы.

Родители погибшей утверждают, что Твиша подвергалась систематическим истязаниям со стороны супруга и его матери, бывшей судьи Гирибалы Сингх.

Родственники уверены, что речь идет об убийстве из-за недовольства семьи мужа размером приданого. Однако свекровь категорически отрицает вину, заявляя о психологических проблемах невестки.

«Мой сын потерял глубоко любимого человека, он потерял свою спутницу жизни. И мы даже не можем скорбеть… Все против нас», — заявила Гирибала Сингх.

Представитель полиции подтвердил, что против семьи Сингх возбуждено дело о «смерти из-за приданого». В настоящее время правоохранители разыскивают Самарта Сингха, который скрывается от следствия, в то время как его мать была освобождена под залог.

Ситуация осложняется тем, что первая экспертиза указала на удушение, но также зафиксировала прижизненные травмы на теле девушки.

Семья Шармы добилась проведения повторного вскрытия через суд. Дополнительный резонанс делу придало то, что в социальной сети появилась страница в поддержку погибшей. Там публикуются сообщения о предполагаемом принудительном аборте, которому Твишу подвергли незадолго до смерти.

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