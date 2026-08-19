Выдавал себя за нее: мужчина перерезал девушке горло и спрятал ее в шкафу

People: мужчина перерезал девушке горло и спрятал ее в шкафу

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленник покинул страну спустя несколько дней после преступления.

В Гондурасе задержали 27-летнего мужчину за убийство 23-летней девушки в США. По версии следствия, после ссоры мужчина перерезал ей горло, спрятал тело в шкафу, а затем использовал ее телефон, чтобы создавать впечатление, будто она жива. Об этом сообщило People.

Злоумышленник был задержан утром 17 августа в ходе совместной операции гондурасских правоохранителей и ФБР. Сейчас он находится под стражей и ожидает экстрадиции в Пенсильванию, где ему предъявлены обвинения в убийстве и других преступлениях.

Погибшая переехала в США из Гватемалы и работала официанткой и продавцом в латиноамериканских заведениях. По данным прокуратуры, незадолго до смерти она решила расстаться с убийцей и начала перевозить вещи в новую квартиру.

Следствие считает, что поздно вечером 6 марта пара поссорилась в такси. После возвращения в общую квартиру девушка сообщила мужчине о решении уйти от него.

По версии обвинения, во время последующей ссоры мужчина напал на девушку с острым предметом и перерезал ей горло. Затем он спрятал тело в шкафу спальни.

После убийства мужчина забрал телефон жертвы и около 400 долларов. С ее устройства он отправлял сообщения знакомым и родственникам, создавая впечатление, что девушка продолжает общаться с ними. Тем временем мужчина купил билет в один конец и 9 марта вылетел из США в Гондурас.

Когда родственники около недели не могли связаться с девушкой, 13 марта они сообщили об ее исчезновении. На следующий день полицейские обнаружили тело в квартире. Оно было завернуто в одеяло, накрыто одеждой и спрятано в шкафу.

Вскрытие показало, что девушка умерла от ран, нанесенных режущим оружием. Смерть была квалифицирована как убийство.

«Трагическая гибель молодой женщины на пороге взрослой жизни — еще одно отрезвляющее напоминание о том, что домашнее насилие часто приводит к летальному исходу», — заявил окружной прокурор.

По его словам, международный побег не позволил подозреваемому скрыться от правосудия.

«Расстояние не станет укрытием для тех, кто совершает акты насилия в нашем обществе», — подчеркнул прокурор.

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