При выборе курсов к университету нужно обращать внимание на программу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Количество часов и громкое название не гарантируют пользы, если содержание занятий не подходит школьнику.

Подготовительные курсы к университету могут понадобиться школьнику, который хочет подтянуть отдельные предметы, подготовиться к поступлению или заранее разобраться в выбранной специальности.

Но программы сильно отличаются: одни ориентированы на экзамены, другие дают углубленные знания, третьи помогают познакомиться с университетской средой.

Поэтому перед тем, как выбрать подготовительные курсы к университету, стоит определить цель и сравнить содержание программ. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сначала определите цель

Главный вопрос перед покупкой курса — зачем он нужен школьнику. Если задача заключается в подготовке к ЕГЭ, программа должна соответствовать выбранным предметам и помогать систематизировать материал. Если ребенок хочет поступать на техническое направление, могут понадобиться углубленные занятия по математике, физике или информатике.

Для будущих гуманитариев набор предметов будет другим. А если школьник пока не определился с профессией, полезнее рассмотреть программы, которые позволяют познакомиться с разными направлениями и требованиями к поступлению. Чем конкретнее цель, тем проще понять, подходит ли курс.

Смотрите на программу

Название курса само по себе мало о чем говорит. Перед оплатой стоит изучить, какие темы входят в программу, сколько длится обучение и сколько времени школьнику придется заниматься самостоятельно.

Хороший курс должен соответствовать уровню ученика. Если программа слишком простая, ребенок не получит новых знаний. Слишком сложные занятия тоже могут оказаться бесполезными, если школьник еще не освоил базовый материал.

Важно проверить, предусмотрены ли практические задания, проверка работ и обратная связь от преподавателя. Без этого родителям и ребенку сложнее понять, действительно ли есть прогресс.

Кто будет преподавать

Перед тем как выбрать подготовительные курсы к университету, стоит изучить информацию о преподавателях. Важны не только образование и опыт, но и то, умеет ли специалист работать именно со школьниками.

Полезно посмотреть пробные занятия, отзывы учеников и примеры заданий. Если курс обещает подготовку к конкретному экзамену, стоит узнать, насколько преподаватель знаком с его форматом и критериями оценки.

При этом не стоит доверять только громким обещаниям. Формулировки вроде «гарантированного поступления» сами по себе не доказывают качество программы.

Онлайн или очно

Подготовительные курсы к университету могут проходить очно, онлайн или в смешанном формате. У каждого варианта есть свои преимущества.

Очные занятия помогают школьнику придерживаться расписания и напрямую общаться с преподавателем. Онлайн-курс удобнее, если нужная программа находится в другом городе или ребенок хочет заниматься дома.

Для самостоятельного школьника онлайн-формат может быть удобным. Если ребенку сложно организовать себя, регулярные очные занятия иногда оказываются эффективнее. Главное — учитывать привычки ученика, а не выбирать формат только потому, что он кажется современным.

Проверьте нагрузку

Старшеклассник и без курсов проводит много времени за учебой. Поэтому важно заранее оценить расписание и не перегружать ребенка.

Если подготовительные курсы занимают несколько вечеров в неделю, необходимо понять, останется ли время на школу, домашние задания, отдых и сон. Слишком интенсивная программа не обязательно даст лучший результат.

Перед началом занятий полезно составить расписание на неделю и посмотреть, насколько реально соблюдать его без постоянной усталости.

Сколько это стоит

Цена курса должна оцениваться вместе с его содержанием. Дешевый вариант может оказаться недостаточным по объему, а высокая стоимость сама по себе не гарантирует результат.

При сравнении программ стоит учитывать продолжительность, количество занятий, размер группы, наличие проверки домашних работ и дополнительные материалы. Иногда похожие программы сильно различаются именно по этим параметрам. Также нужно заранее узнать, входят ли все материалы в стоимость и предусмотрены ли дополнительные платежи.

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