Легкая ноша на каждый день: как выбрать сумку для сменной обуви

При покупке сумки для сменной обуви нужно обращать внимание на вместительность

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

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Ребенку должно быть легко самостоятельно сложить все необходимое и быстро достать это в школе.

Сумка для сменной обуви нужна школьнику почти каждый учебный день. В ней ребенок носит туфли, кеды или другую пару, которую оставляет в школе.

Поэтому такая вещь должна выдерживать постоянное использование, помещаться в рюкзак или легко переноситься отдельно и не создавать лишних проблем. Как выбрать сумку для сменной обуви школьнику — в материале 5-tv.ru.

Размер имеет значение

Первое, на что стоит обратить внимание — вместительность. Сумка должна подходить под размер обуви ребенка. Слишком маленькая модель заставит школьника с трудом запихивать пару внутрь, а слишком большая будет занимать лишнее место.

Для первоклассника обычно достаточно компактной сумки, рассчитанной на легкую сменную обувь. Подростку может понадобиться более вместительная модель, особенно если он носит обувь большего размера или берет с собой спортивную форму.

Перед покупкой можно примерно оценить, какая обувь будет лежать внутри. Лучше оставить небольшой запас, чтобы ребенку не приходилось каждый раз складывать пару с большим усилием.

Материал должен выдерживать школу

Сумку для сменной обуви школьник будет постоянно бросать в рюкзак, носить в руках и ставить на пол. Поэтому материал должен быть достаточно прочным.

Для школы часто выбирают изделия из синтетической ткани: они легкие, быстро сохнут и обычно хорошо переносят ежедневное использование. Важно, чтобы ткань не рвалась от первого же зацепа, а швы были надежно обработаны. Также стоит обратить внимание на дно. Если оно слишком тонкое, сумка быстрее потеряет форму и может протереться.

Что делать с грязной обувью

Одна из главных задач сумки — отделить обувь от остальных школьных вещей. После улицы на подошве могут оставаться грязь, песок и влага, поэтому материал должен легко очищаться.

Полезно выбирать модель, которую можно протереть влажной салфеткой или постирать в соответствии с рекомендациями производителя. Чем проще уход, тем удобнее сумка для ежедневного использования.

Если обувь влажная, ее не стоит надолго оставлять в полностью закрытом пакете. Перед тем как убрать пару, желательно дать ей просохнуть.

Проверьте застежку

Для школьника особенно важно, чтобы он мог самостоятельно открыть и закрыть сумку. Сложные молнии и застежки могут оказаться неудобными для младшего ребенка.

Один из самых простых вариантов — сумка-мешок со шнурками. Ребенок быстро открывает ее, кладет обувь внутрь и затягивает верх. Шнурки одновременно могут использоваться как ручки или лямки. Более закрытые модели с молнией защищают содержимое лучше, но важно проверить, насколько легко работает механизм.

Сумка или мешок?

Для младших школьников мешок для сменной обуви часто оказывается самым простым вариантом. Он мало весит, занимает немного места и ребенку легко с ним обращаться.

Сумка с более плотными стенками может лучше защищать обувь и выглядеть аккуратнее. Такой вариант подойдет школьнику, которому приходится регулярно носить сменную пару отдельно от рюкзака.

Выбор зависит от привычек ребенка и количества вещей. Главное, чтобы обувь помещалась свободно, а сама сумка не становилась дополнительной тяжестью.

Учитывайте ручки и лямки

Если школьник будет носить сумку отдельно, важны ручки или лямки. Они должны быть достаточно прочными и удобными, чтобы ребенок мог спокойно донести обувь до школы и обратно.

Для младших классов удобны модели, которые можно носить как небольшой рюкзак. Руки при этом остаются свободными, а ребенку проще перемещаться по школе.

Но даже при наличии лямок сумка не должна быть слишком тяжелой. Основной вес все равно создает обувь, поэтому сама модель должна оставаться максимально легкой.

Дизайн тоже можно выбрать

Сменная обувь — часть школьных вещей, которыми ребенок пользуется постоянно, поэтому внешний вид сумки тоже имеет значение. Младшему школьнику может понравиться яркий рисунок, а подросток, скорее всего, выберет более сдержанный вариант.

Однако сначала стоит оценить практичность, а уже потом дизайн. Если сумка прочная, удобная и подходит по размеру, ребенок может сам выбрать цвет или оформление.

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