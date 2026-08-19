Другой человек: звезда Comedy Woman показала тело после похудения на 30 кг

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Артистка откровенно рассказала о внутренней трансформации.

Участница шоу Comedy Woman и победительница реалити-проекта «Последний герой» Надежда Ангарская продемонстрировала впечатляющие результаты трансформации. Артистка, чей вес в определенный момент достигал 130 кг, сумела сбросить 30 килограммов и поделилась итогами в личном блоге.

В новом посте знаменитость сравнила старые вещи, которые теперь стали ей велики, с актуальным гардеробом. Однако Ангарская не ограничилась демонстрацией внешних перемен — она также откровенно высказалась о внутреннем настрое и отношении к жизненным трудностям.

«Я всегда говорю, что я никого в своей жизни не могу винить за свои неудачи, за свои тяжелые личные отношения, за взлеты и падения. Я принимаю решения сама, чему я очень рада», — подчеркнула артистка.

Фото: Instagram*/nadezhdaanga

Она отметила, что всегда прислушивается к советам друзей и врачей, однако окончательный выбор всегда остается за ней. Ангарская также выразила благодарность близким за поддержку и все хорошее, что есть в ее жизни.

«Я продолжаю идти к цели и очень надеюсь, что в скором времени вы увидите меня в новом размере», — заявила Надежда, намекнув на дальнейшие изменения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Марина Зудина столкнулась с негативными комментариями в свой адрес после публикации серии черно-белых портретных снимков в социальных сетях, и достойно ответила критикам. На размещенные фотографии 60-летней актрисы некоторые подписчики отреагировали резко, предположив, что внешность артистки изменилась из-за неудачных пластических операций. Пользователи писали, что она стала неузнаваемой, и с сожалением вспоминали ее былую миловидность.

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