«Новые люди» начали рейды против дорожных камер-ловушек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Проект «Честные дороги» стартовал в Липецке.

Партия «Новые люди» объявила войну дорожным камерам-ловушкам. Политическая сила начала рейды в рамках программы «Честные дороги», чтобы выявить, где регистраторы установлены для контроля безопасности, а на каких участках — лишь с целью выписывания штрафов. Теперь российские водители могут пожаловаться на такие средства фиксации через специальный бот.

Первым городом, который проинспектировали «Новые люди», стал Липецк.

«Мы решили объявить такой проект „Честные дороги“, где вместе с автоюристами, вместе с теми, кто живет в городе или в том районе, посмотреть и проинспектировать такие камеры.

Вот сегодня мы здесь увидели на мосту, что камера не решает задачи, которой должна была быть безопасность. Скорее, создает неудобства для жителей, ну и фактически собирает сотни штрафов в день», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Также в планах «Новых людей» заняться мобильными «камерами-треногами», которые обычно прячут от водителей в кустах или за поворотами.

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