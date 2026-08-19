Осенью или весной? Когда и где лучше высаживать клубнику

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Важно учесть не только время, но и место в огороде, где будут располагаться кусты.

Конец августа и начало сентября — оптимальный период для посадки клубники (садовой земляники). Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Осенняя посадка позволяет получить ягоду уже в первый сезон после зимовки, тогда как весенняя часто требует жертвовать первым урожаем ради развития самого растения.

Поэтому, если высадить клубнику в августе или сентябре, то растения успеют нарастить мощную корневую систему и заложить цветочные почки до наступления заморозков. А весной их кусты сразу трогаются в рост и минуют фазу болезненной адаптации.

Конец лета и начало осени является оптимальным временем для посадки данной ягоды еще и потому, что в этот период спадает жара, почва еще сохраняет тепло, необходимое для развития корней, а количество осадков увеличивается, снижая необходимость в частом поливе. При этом прохладные ночи с температурой воздуха в диапазоне от плюс 15 до плюс 18 градусов по Цельсию способствуют лучшей приживаемости рассады.

Также для хорошего урожая необходимо выбирать ровные, хорошо освещенные солнцем участки без застоя воды. Хорошим местом будет то, где до этого были высажены бобовые культуры, лук, морковь или свекла. А там, где предшественниками были картофель, томаты, перцы или баклажаны, эту ягоду лучше не высаживать. У них есть общие возбудители болезней, которые могли остаться в почве.

За одну-две недели до посадки участок перекапывают, удаляют сорняки и вносят удобрения. Однако стоит учесть, что свежий навоз как подпитку почвы для клубники использовать нельзя. Он может вызвать ожог корней и спровоцировать болезни.

Для высадки отбирают только крепкие саженцы. Важно не прятать в почву сердечко — центральную точку роста, она должна оказаться на уровне земли. В засушливую погоду розетки поливают ежедневно, но при этом нужно избегать переувлажнения. Для защиты от избыточного солнца и сохранения влаги можно использовать нетканый материал, например, спанбонд. Укрытие снимают через три-четыре недели, когда кусты тронутся в активный рост.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторым растениям осенью необходим влагозарядковый полив. Он помогает создать в глубоких слоях грунта запас влаги, который будет постепенно расходоваться корнями в период оттепели и ранней весной. В это время верхние слои почвы еще сухие.

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