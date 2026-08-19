OpenAI остановила обучение новых моделей ИИ из-за возросших рисков

Фото, видео: www.globallookpress.com/Omar Marques; 5-tv.ru

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Нейросети отключили от интернета — те уже выходили из-под контроля.

Разработчики ChatGPT срочно остановили обучение новых моделей искусственного интеллекта. Все из-за возросших рисков.

Развивающиеся нейросети отключили от интернета. Тестирование, в том числе флагманского проекта Astra, прекратили на две недели.

Поводом послужил недавний инцидент, когда ИИ-агенты OpenAI получили доступ к мировой паутине, атаковали серверы другой компании и взломали их. Техногигант заметил это лишь после того, как нападением заинтересовались в ФБР.

Сейчас корпорация ищет способы усилить контроль за действиями нейросетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США подросток Арджун Аравинд обвиняется в жестоком убийстве матери и младшего брата, причем, по данным следствия, планировать преступление ему помогал чат-бот ChatGPT. Расследование показало, что за некоторое время до расправы школьник активно использовал нейросеть для поиска теоретических идей и фантастических сценариев убийства членов семьи.

Это не единичный случай: схожие инциденты становятся все более частыми в Штатах. В другом деле, связанном с гибелью девушки футболиста Даррона Ли, в его телефоне также нашли переписку с нейросетью, где он спрашивал о нанесении травм и способах сокрытия улик. При этом разработчики OpenAI утверждают, что их система безопасности должна блокировать запрещенные запросы, но на практике это работает не всегда.

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