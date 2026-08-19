«Жизнь ее поколотила»: Шаляпин признался в нелюбви к Ларисе Долиной

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Певец отметил, что артистка настроила против себя всю страну.

Певец Прохор Шаляпин неоднократно сталкивался с попытками телефонных мошенников получить от него деньги. По словам артиста, из-за постоянных звонков ему пришлось заблокировать все номера, которых нет в его телефонной книге. Об этом Шаляпин рассказал в интервью KP.RU.

«Постоянно названивали по телефону, просили денег под разными предлогами. Я был вынужден поставить блок на все номера, которых у меня нет в записной книжке», — рассказал певец.

Шаляпин также поделился отношением к истории народной артистки России Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников. Несмотря на непростые отношения с певицей, он признался, что ему искренне жаль певицу.

«Мне ее искренне жаль, потому что она очень долго шла к своему успеху. И жизнь ее поколотила хорошенько. В зрелом возрасте так опростоволоситься с этими мошенниками, настроить против себя всю страну», — сказал артист.

Шаляпин отметил, что никогда особенно не любил Долину, однако всегда уважал ее как профессионала. Он также вспомнил один из споров с певицей.

«Я ее никогда не любил. Мы даже как-то за столом с ней сидели, спорили. Она: „Вы, фабриканты, да кто вы такие?“ Говорю: я из „Фабрики звезд“, но я в академии Гнесиных учусь, у меня высшее музыкальное образование», — рассказал певец.

При этом Шаляпин заявил, что не является поклонником джаза и предпочитает русскую музыкальную традицию.

«Я, извините, ваш джаз тоже терпеть не могу. Это американская культура, не наша. Сказал, что я Зыкину слушаю, мне нравится хор Пятницкого», — отметил артист.

В июне 2024 года певица под влиянием мошенников продала квартиру в центре Москвы предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. После сделки Долина передала полученные деньги мошенникам и отказалась покидать жилье.

В августе 2024 года артистка обратилась в Хамовнический районный суд с требованием признать сделку недействительной. В марте 2025 года суд удовлетворил ее требования и вернул квартиру Долиной. Однако в декабре того же года Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и признал Лурье добросовестным покупателем.

История получила широкую огласку. На ее фоне появилось выражение «эффект Долиной» — им стали обозначать ситуации, когда продавцы пытаются оспорить уже совершенные сделки, ссылаясь на то, что действовали под влиянием мошенников.

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