Копил и взял в долг: за сколько Прохор Шаляпин купил новый дом

Прохор Шаляпин взял в долг, чтобы купить новый дом в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Трехэтажный особняк площадью около 1100 квадратных метров включает десять спален, восемь санузлов, бассейн и сауну.

Певец Прохор Шаляпин купил загородный дом в Новой Москве, на который копил два года. Об этом артист рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Речь идет о трехэтажном особняке площадью около 1100 квадратных метров на участке в 40 соток. В доме оборудованы десять спален и восемь санузлов. На территории также находится отдельный небольшой дом для помощников по хозяйству.

Особняк построил предыдущий владелец в начале 2000-х годов. Шаляпину вместе с недвижимостью достались сауна и бассейн. В подвальной части дома расположены винный погреб и сейф с пуленепробиваемой дверью.

«Место тут непопулярное у артистов, все почему-то любят Новую Ригу. Но мне хотелось жить поближе. Это официально Москва. И главное, есть поликлиника под боком. Это сегодня нам 40 лет, а завтра будет больше. Так что я уже покупаю жилье с расчетом, куда быстрее скорая приедет», — рассказал Шаляпин.

Стоимость особняка артист не раскрывает. По оценке журналистов издания, подобная недвижимость в этом районе может стоить около 100-150 миллионов рублей.

Сам певец уточнил, что часть средств была взята в долг. По его словам, ему осталось отдать около 15% от занятой суммы.

При этом артист отметил, что ему предстоят дополнительные вложения в дом. Он намерен потратить примерно половину его стоимости на обновление и модернизацию.

Шаляпин планирует обсудить изменения с инженерами и архитекторами, в частности рассматривает идею увеличить окна до уровня пола и полностью обновить интерьер. По его словам, даже мебель, несмотря на хорошее состояние, он хочет заменить, чтобы сделать все «новым и своим».

Отдельно артист рассказал, что не планирует заниматься огородом. По его словам, он не любитель подобных работ и предпочитает, чтобы на участке были только сад и газон.

Шаляпин отметил, что хочет приезжать сюда для отдыха — полежать на шезлонге, а зимой иногда пожарить шашлыки в мангале.

До покупки собственного загородного дома Шаляпин также занимался обеспечением жильем матери. Ранее артист рассказывал, что продал ее квартиру в Мытищах и приобрел для нее трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров в Москве на Автозаводской.

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