«Мои самые близкие люди»: кому Шаляпин доверит свое имущество по завещанию

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Певец заранее задумался о судьбе своих активов, чтобы после его смерти между родственниками не возникло конфликтов.

Певец Прохор Шаляпин решил заранее составить завещание, несмотря на относительно молодой возраст. Артист считает, что такой документ необходим каждому человеку, у которого есть имущество, чтобы в будущем избежать споров между наследниками. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

На вопрос, зачем ему понадобилось завещание в 42 года, Шаляпин ответил, что не считает возраст препятствием для такого решения.

«Завещание должен иметь каждый, у кого есть какое-то имущество. Чтобы его наследники не ругались», — объяснил певец.

Главными людьми, которым он доверяет свои активы, Шаляпин назвал мать и отчима.

«Она и отчим — мои самые близкие люди. Я их поддерживаю, люблю искренне, переживаю за них», — рассказал артист.

Певец старается заботиться о матери и недавно отправил ее вместе с отчимом на отдых в Сочи. По его словам, сейчас они живут неподалеку друг от друга.

«Они недавно ездили отдыхать в Сочи, я им купил путевку на десять дней. Сейчас мы с мамой вообще в одном доме живем, просто в разных подъездах», — отметил Шаляпин.

Артист добавил, что ранее продал квартиру матери в Мытищах и приобрел для нее трехкомнатное жилье в Москве, рядом со своим домом.

«Я продал мамину квартиру в Мытищах и купил ей трехкомнатную, в 75 квадратных метров, в Москве на Автозаводской, по соседству со мной. Мама счастлива», — рассказал певец.

У певца пока нет наследников. Он мечтает о большой семье и не исключает, что в будущем станет отцом. По словам Шаляпина, он хотел бы иметь троих детей и считает, что к этому нужно прийти осознанно.

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