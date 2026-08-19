«Национальный герой»: чем Роналду займется после завершения карьеры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexandra Fechete; © РИА Новости/ Илья Питалев; 5-tv.ru

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После сезона 2026/2027 звездный португалец уйдет из большого спорта.

После завершения футбольной карьеры Криштиану Роналду, скорее всего, будет тренировать сборную Португалии и готовить ее к Чемпионату мира 2030 года. Таким мнением с 5-tv.ru поделился советский и российский футболист Николай Писарев.

«С учетом того, что Чемпионат мира следующий пройдет в Португалии, Испании и Марокко, может быть, он (Роналду — Прим. ред.) сборной и как тренер пригодится… Потому что он — национальный герой», — ответил эксперт.

При этом, по мнению Писарева, Криштиану вряд ли решит заняться бизнесом — он и так получает достаточный доход от медийной и рекламной деятельности.

О возможном завершении карьеры Криштиану Роналду рассказал в интервью для журнала Vogue.

«Вероятно, это будет мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя потрясающее наследие», — заявил звездный португалец.

По словам спортсмена, будущее у него уже целиком распланировано. Он рассматривает для себя множество возможных занятий, чтобы заполнять «огромную пустоту», которая останется после ухода из большого спорта. По словам чемпиона, он хотел бы больше отдыхать, ездить по миру, играть в паддл и просто наслаждаться достигнутыми вершинами.

«В конце концов, за плечами 25 лет, наполненных огромными жертвами», — заключил футболист.

В самом деле, в свой 41 год Роналду добился абсолютного спортивного успеха. Он — пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги наций, чемпион Европы, рекордсмен по количеству голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. Уход на покой звезды такого масштаба навсегда изменит мировой спорт.

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