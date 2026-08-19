Ошибки при оформлении пенсии: что проверить заранее и как исправить

Для страховой пенсии по старости необходимы не менее 15 лет стажа и 30 ИПК

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Расхождения в датах, фамилии или сведениях о работодателях могут осложнить подтверждение трудового стажа.

Одна ошибка в документах может стать причиной того, что при назначении пенсии не будет учтена часть трудового стажа, заработка или пенсионных коэффициентов. Поэтому проверять сведения лучше не в момент выхода на пенсию, а заранее — когда еще есть время найти старые документы и исправить неточности.

В 2026 году для страховой пенсии по старости на общих основаниях необходимы не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При этом размер выплаты зависит в том числе от величины ИПК, сформированного за время работы. Разобрались в нюансах в материале 5-tv.ru.

Какие данные нужно проверить перед пенсией?

Первое, что стоит сделать, — заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). В ней содержатся сведения о трудовой деятельности, заработке, страховых взносах и сформированных пенсионных правах. Именно эти данные используются при расчете пенсии.

Полученную выписку нужно сопоставить с трудовой книжкой. Особое внимание стоит обратить на периоды, которые могли потеряться при передаче сведений:

даты приема и увольнения;

продолжительность работы у конкретного работодателя;

сведения о заработке;

периоды, за которые перечислялись страховые взносы;

работу по гражданско-правовым договорам;

предпринимательскую деятельность;

периоды социально значимой деятельности, которые учитываются в стаже.

СФР отдельно указывает, что сведения о работе по найму должны соответствовать записям в трудовой книжке, а информация о работе по гражданско-правовому договору и некоторых других видах деятельности — данным об уплаченных взносах.

Какие периоды особенно важно не потерять?

Проверять нужно не только обычную трудовую деятельность. В страховой стаж при определенных условиях могут входить социально значимые периоды — например, служба в армии, уход за ребенком, инвалидом I группы или престарелым человеком.

Если такого периода нет в выписке ИЛС, необходимо выяснить причину и подготовить документы, которые его подтверждают.

Отдельно стоит проверить работу, которая дает право на досрочную пенсию или специальные условия ее назначения. Это касается, в частности, занятости во вредных и тяжелых условиях, а также некоторых периодов работы в районах Крайнего Севера.

Для таких случаев важны не только общий стаж и количество коэффициентов, но и продолжительность работы в соответствующих условиях.

Какие ошибки в трудовой книжке могут создать проблему?

Не каждая помарка в трудовой книжке влияет на размер пенсии. Проблема возникает тогда, когда из-за неточности невозможно подтвердить значимый период работы или его условия.

Например, стоит проверить правильность фамилии, даты рождения, дат приема и увольнения, названий организаций и должностей. Если фамилия менялась, документы за разные периоды должны позволять однозначно установить, что речь идет об одном человеке.

Если бумажная трудовая книжка и сведения ИЛС расходятся, лучше исправить информацию до назначения пенсии. Тогда не придется заниматься подтверждением стажа уже после оформления выплаты.

Что делать, если в лицевом счете не хватает стажа?

Обнаружив расхождение, не нужно самостоятельно рассчитывать, сколько рублей человек якобы потеряет. Сначала необходимо подтвердить отсутствующий период.

СФР позволяет исправлять и дополнять сведения индивидуального лицевого счета. Для этого можно обратиться через Госуслуги или лично в территориальный орган фонда. К обращению прикладываются документы, подтверждающие правильные сведения.

Это может быть трудовая книжка, документы работодателя или архивные справки. СФР указывает, что документы должны содержать сведения о гражданине, периоде работы, месте работы и другие необходимые реквизиты; в зависимости от документа могут потребоваться дата выдачи, основание его выдачи и подпись уполномоченного лица.

Можно ли исправить ошибку после назначения пенсии?

Если выяснилось, что при расчете не были учтены подтвержденные пенсионные права, вопрос можно поставить о перерасчете.

Но откладывать проверку до этого момента невыгодно. Поиск документов о работе десятилетней или даже сорокалетней давности может оказаться значительно сложнее, чем проверка сведений заранее.

Поэтому СФР рекомендует заблаговременную подготовку: фонд может взаимодействовать с работодателями и архивными организациями, чтобы получить необходимые сведения для назначения пенсии.

Когда лучше начинать проверку?

Оптимально не ждать непосредственно выхода на пенсию. Проверить данные можно значительно раньше.

СФР предоставляет россиянам информацию о пенсионных правах через Госуслуги. Проактивное информирование начинается с 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, после чего сведения обновляются регулярно. В личном кабинете можно увидеть данные о стаже, пенсионных коэффициентах и рассчитанном размере будущей пенсии.

Это позволяет заметить проблему тогда, когда еще есть время восстановить документы.

Какие документы стоит сохранить?

Если человек обнаружил пропуск периода работы, ему не стоит ограничиваться одной трудовой книжкой. Полезно сохранять документы, которые могут подтвердить трудовую деятельность и заработок.

В зависимости от ситуации это могут быть документы работодателя, архивные справки, сведения о службе или документы, подтверждающие другие учитываемые периоды.

Особенно внимательно стоит относиться к документам о работе, дающей право на досрочную пенсию. В таких случаях подтверждение конкретных условий и продолжительности работы имеет принципиальное значение.

Как проверить будущую пенсию самостоятельно?

Алгоритм достаточно простой:

Получить выписку из ИЛС. СФР предоставляет ее через свои сервисы, Госуслуги и в ряде случаев через МФЦ.

Сопоставить ее с трудовой книжкой. Нужно проверить периоды работы, даты и другие значимые сведения.

Найти пропуски. Отдельно проверить социально значимые периоды и работу, дающую право на досрочную пенсию.

Подготовить подтверждающие документы. Если сведений в ИЛС недостаточно, нужно собрать документы, которые подтверждают правильные данные.

Подать заявление на корректировку. Сделать это можно через Госуслуги или обратиться в территориальный орган СФР.

Такой порядок позволяет исправить проблему до назначения выплаты, а не выяснять отношения с документами уже после выхода на пенсию.

Что проверить перед оформлением пенсии: короткая памятка

Перед обращением за страховой пенсией стоит проверить:

стаж — все ли периоды работы отражены;

ИПК — соответствует ли количество коэффициентов ожидаемому;

даты — нет ли расхождений в периодах работы;

фамилию и персональные данные;

службу в армии и другие социально значимые периоды;

работу во вредных условиях и на Севере, если она была;

сведения о заработке и страховых взносах;

документы, подтверждающие отсутствующие в ИЛС сведения.

Главная ошибка при оформлении пенсии — впервые проверять свой стаж уже в момент подачи заявления. Выписку из ИЛС лучше изучить заранее: если обнаружится пропуск, останется время найти документы и внести изменения.

В 2026 году для обычной страховой пенсии по старости по-прежнему требуются минимум 15 лет стажа и 30 ИПК, поэтому важно убедиться, что все заработанные пенсионные права отражены в системе.

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