Тело пропавшего в июне пастора нашли в Кемеровской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Для поисков мужчины спасателям пришлось задействовать глубоководный коптер.

В Кемеровской области нашли тело пропавшего в июне протестантского пастора Игоря Шведова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на сына священнослужителя Дмитрия Шведова.

Мужчина пропал во время катания на сапборде 21 июня на озере Бирюзовое в Междуреченске. Но обнаружить его удалось только сейчас.

«Тело отца нашли, мама сейчас на опознании. <…> Тело водолазы подняли», — уточнил сын погибшего.

Известно, что пастор хорошо знал местность и до того, как посвятить себя церкви, был моряком.

После исчезновения Шведова посреди водоема был найден его сап. Для поисков самого мужчины пришлось задействовать глубоководный коптер. Основанием для этого послужило то, что это озеро искусственного происхождения, а значит, имеет неестественную для подобных водоемов форму.

По словам сына пастора, полиция исключила криминальную версию произошедшего. Точная причина смерти священнослужителя пока неизвестна. Ее установят специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковном Серпухове в районе реки Ока пропал 12-летний мальчик. Сообщение об этом в оперативные службы поступило 10 августа. По предварительным данным, ребенок утонул.

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