В России утвердили новый ГОСТ на сдобную выпечку

Фото: 5-tv.ru

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Документ регламентирует вкусовые, ароматические и текстурные характеристики продукта.

В РФ утвердили обновленный государственный стандарт (ГОСТ) для сдобных хлебобулочных изделий. Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости, новые нормы охватывают широкий ассортимент продукции: от плюшек и булочек до ватрушек, кренделей и бриошей.

Согласно принятому ГОСТу, готовая выпечка не должна содержать посторонних привкусов. Применение ароматизаторов допускается, однако необходимо, чтобы запах соответствовал конкретному типу изделия и не имел инородных оттенков. Мякиш обязан быть полностью пропеченным и сухим на ощупь, за исключением продукции с начинкой — для нее разрешается слегка увлажненный слой под начинкой.

В качестве сырья производителей обязали использовать пшеничную муку либо ее смесь с ржаной хлебопекарной мукой. Продукция может быть как с начинкой, так и без нее, формового или подового типа, в том числе в замороженном виде. Вес одного изделия ограничен килограммом. Новый ГОСТ вступит в силу 1 сентября 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тысяч сайтов за продажу нелегальных БАДов. На этих площадках предлагались товары без государственной регистрации: витамины с завышенной дозировкой, капсулы для похудения, жиросжигатели — вся продукция представляла опасность для здоровья.

Кроме того, в беседе с 5-tv.ru кандидат медицинских наук Юлия Этлис заявила, что российский рынок добавок контролируется недостаточно. Покупатели могут столкнуться с продукцией, состав которой не соответствует заявленным характеристикам. За рубежом БАДы часто приравнивают к лекарствам, что позволяет усилить требования к качеству.

Специалист подчеркнула, что главная задача контроля — подтверждение безопасности добавок. Эффективность каждого средства доказывается отдельно, так как не все продукты работают согласно обещаниям производителей. Сама Этлис доверяет только тем компаниям, чьи разработки может проверить лично.

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