Российские школьники совершили арктическую экспедицию к мысу Челюскин

Фото, видео: © РИА Новости/В. Чин-Мо-Цай; 5-tv.ru

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Участники прошли 120 километров и собрали научные данные о природе Арктики.

Работать там, где привычные условия заканчиваются, приходится не только астронавтам. Российские школьники и студенты отправились туда, где за спиной сотни километров безлюдной тундры, впереди — Карское море. И главное — вокруг никаких признаков цивилизации. За пять дней они прошли больше 100 километров и добрались до мыса Челюскин. Что привело ребят на край Евразии, рассказывает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Мыс Челюскин, самый северный забег России — марафон «Арктический вызов». Это своеобразное завершение Большой арктической экспедиции в этом году, которую прошли все эти ребята.

Это сейчас они бегут по самой северной материковой точке России и Евразии. На всех больше 100 километров. И по столько же прошел каждый из них, чтобы сюда добраться. Школьники и студенты колледжей из отряда исследователей стартовали от мыса Каменный. Сначала шли по тундре, потом вдоль побережья Карского моря, в сутки по 30 километров. За пять дней обогнули Таймыр. На пути пришлось переходить реку вброд. Застали непогоду, солнечное затмение и даже встретили белого медведя, которого отпугивали светошумовой гранатой.

Но главной задачей ребят было собрать достаточно данных для научных исследований. Юные биологи и экологи отбирали образцы флоры и фауны, пробы водорослей, почвы. Миша собирал- лишайники, все отвезет в лабораторию.

«Можно будет понять содержание тяжелых металлов. С помощью этого выявляют влияние человека на среду. Естественно, дальше это будет такой опорной точкой, чтобы понимать, что экосистема была вот в таком состоянии. И дальше, когда будет, например, Севморпуть развиваться, будет видно динамику, как человек влияет на эту природу», — пояснил участник Большой арктической экспедиции Михаил Белайчук.

Пока одни шли, второй отряд — «Хранителей истории» — работал на мысе Челюскин, восстанавливал мемориальное кладбище полярников. В арктических условиях — задача не из легких. Цементная смесь «не схватывалась», пришлось работать в палатке с тепловой пушкой. Как итог за два года экспедиций — отреставрированы три обелиска, еще два не просто восстановлены, а построены практически с нуля.

«Когда работаешь весь день, видишь всю красоту вокруг, стоишь на берегу моря, моря Лаптевых, с другой стороны — Карское море. И это невероятно. Ощущаешь, прикасаешься к этому памятнику, строишь, шпаклюешь, не важно что. Прямо чувствуешь, что наполняешься каким-то духом истории», — поделилась участница Большой арктической экспедиции Алиса Сальникова.

Несмотря на усталость, перед отъездом ребята из экспедиции еще успели помочь волонтерам из «Чистой Арктики». Металлолома хватило на всех.

«Железо сюда завозили почти 100 лет, и никто ничего не увозил — такое наследие Советского Союза. По самым скромным подсчетам, только железных ржавых бочек на мысе больше 40 тысяч. А еще брошенная техника, балки и другой мусор. Так что у волонтеров работы здесь еще много», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Дети помогут и в следующем году. Московский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция» совместно с Движением Первых уже планирует седьмой по счету заезд. В отборе ежегодно принимают участие тысячи детей. Многим удача улыбается только со второго раза.

«Я в первый раз оказался на седьмом месте в рейтинге. Меня отделило полтора балла от поездки в Арктику. Мне стало очень обидно. Я решил, что в следующем году я обязательно попробую еще раз и приложу намного больше усилий и попаду. И теперь я здесь», — подчеркнул участник «Большой арктической экспедиции» Александр Киданюк.

И сами ребята говорят, что их приключение не стало бы таким без Матвея Шпаро — человека из Книги рекордов Гиннесса. Он каждый день буквально заражал детей Арктикой.

«Здесь стоят очень плотные туманы и вертолетам сложно приземлиться. В результате этого наше путешествие началось на два дня позже. А маршрут никто не менял. Мы очень долго думали и с ребятами, наверное, с детьми очень интересно поговорить на тему того, что они все-таки приняли такое взрослое ответственное решение не сокращать маршрут. Но что значит не сокращать маршрут? Это означает то, что тот маршрут 120 километров, который был запланирован за семь дней, нужно было пройти за пять дней», — объяснил путешественник, директор ГБУ «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.

В этот раз Арктика была летней, но не менее сложной для исследований. Все ребята понимают, насколько она важна для мира, и в первую очередь для страны. И теперь говорят, что как никогда будут следовать девизу Семена Челюскина — «начатое свершиться должно».

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