Снайперы «Центра» уничтожили «Бабу-ягу» и «Вампира». Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военнослужащие ВС РФ выполняют боевые задачи на добропольском направлении.
Снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Центр» успешно уничтожают тяжелые квадрокоптеры и гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении. Основные цели — дроны типа «Баба-яга» и «Вампир».
Снайперы действуют скрытно, заранее разведывая местность и прокладывая маршруты для штурмовых подразделений. На позициях они маскируются, оставаясь незамеченными для вражеской разведки.
Так, в ходе выполнения боевых задач снайперская пара поразила гексакоптер «Баба-яга», предотвратив сброс мин, и квадрокоптер «Вампир», корректировавший огонь противника.
На счету снайперских пар бригады более ста уничтоженных дронов ВСУ такого типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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