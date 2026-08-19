Обладатель «Золотого мяча» Родри сменил команду

Фото: www.globallookpress.com/Javier Borrego

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Контракт с 30-летним испанским футболистом рассчитан до 2030 года.

«Барселона» официально объявила о переходе обладателя «Золотого мяча» полузащитника Родриго Эрнандеса Касканте, более известного как Родри. 30-летний футболист покинул «Манчестер Сити» и перебрался в испанский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2030 года. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Ранее журналисты издания The Athletic сообщили, что сумма сделки составила 60 миллионов евро, еще 11 миллионов предусмотрены в виде бонусов, благодаря чему общая стоимость трансфера может возрасти до 76,5 миллиона евро (около 7,5 миллиарда в рублях. — Прим. ред.).

Родри защищал цвета «Манчестер Сити» с 2019 года. До переезда в Англию он выступал за «Вильярреал» и мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. В составе «горожан» Касканте четыре раза становился чемпионом Англии, дважды завоевывал Кубок страны, трижды — Кубок лиги, а также одерживал победу в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

В 2024 году спортсмен был удостоен «Золотого мяча» от France Football и признан лучшим игроком чемпионата Европы, который выиграла сборная Испании.

Кроме того, Родри стал лучшим игроком чемпионата мира 2026 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду допустил завершение профессиональной карьеры по окончании текущего сезона. 41-летний футболист признался, что уже задумывается о жизни после спорта и хочет оставить значимое наследие.

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