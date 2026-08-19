Роскосмос подготовит первого мьянманского космонавта по российским стандартам

Роскосмос: первый мьянманский космонавт будет подготовлен по стандартам РФ

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Страны подписали меморандум о сотрудничестве в пилотируемой космонавтике и спутниковой навигации.

Сотрудники Роскосмоса проведут первичный отбор и подготовку космонавтов из Мьянмы по российским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

18 августа в Москве состоялось подписание документов по российско-мьянманскому сотрудничеству в космосе. Церемония прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с главой республики Мин Аун Хлайном.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун закрепили меморандумом сотрудничество по нескольким направлениям. Среди них — спутниковая навигация, пилотируемая космонавтика, включая подготовку первого космонавта из Мьянмы, система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также предупреждение об опасных ситуациях в околоземном пространстве.

В Национальном космическом центре (НКЦ) имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой представители сторон подписали контракты на медицинское обследование мьянманских космонавтов и создание национальной системы КОСПАС-САРСАТ на территории республики.

Баканов отметил: для России большая честь, что Мьянма выбрала отечественные технологии для подготовки космонавтов и доверяет системе КОСПАС-САРСАТ. Он также сообщил о расширении квоты на обучение мьянманских студентов в российских вузах и о создании первого студенческого космического аппарата республики в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана.

Система КОСПАС-САРСАТ представляет собой глобальную сеть спутников на низких, средних и геостационарных орбитах. За время существования системы спасены более 75 тысяч жизней.

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