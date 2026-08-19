Массовая гибель собак: в РФ начали проверку вакцины от бешенства

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотни животных не удалось спасти.

Споры о прививках вспыхнули с новой силой. На этот раз поводом неожиданно стала массовая гибель собак. Сотни случаев, сразу в нескольких российских регионах, больше всего — в Ярославской области. Домашних питомцев, по предварительной информации, объединяло только одно. Незадолго до смерти всем им были сделаны прививки от бешенства. Могла ли она убить, со специалистами разбиралась корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Фотографии с обессиленными животными расходятся по социальным сетям. После вакцинации от бешенства собаки из разных регионов умерли в муках прямо на руках у хозяев. Симптомы у всех схожие: судороги, отеки, высокая температура, рвота с кровью.

«Первую вакцину мы первой собаке, восьмилетней, сделали 6 августа. Через два дня начались симптомы. Первые — в виде подгибания лапы, беспокойства собаки», — рассказала владелица собаки Юлия.

«Мы принимаем решение вернуться в клинику, оставляем щенка в стационаре. Утром, в шесть утра, нам позвонили и сказали, что щенок скончался, его сердце не выдержало», — сообщила другая владелица Анна.

Случаи гибели зафиксированы в клиниках Ярославля, Рыбинска, Мышкина и Переславля-Залесского. Десятки питомцев сейчас в тяжелом состоянии, за их жизнь борются ветеринары. Владельцы уверены: проблемы начались после вакцинации 20-й серией «Мультикан-8».

У Алевтины Медовикой собака умерла на четвертый день после вакцинации, а до прививки была здорова. Тело животного отправили на экспертизу.

«Собака странно себя стала вести: у нее слюни текут ручьем, она поджимает левую лапку и очень тяжело дышит, поскуливает, она не может успокоиться. У собаки во второй раз остановилось сердце — ее опять реанимировали. Через полтора часа еще позвонили, что третий раз остановилось сердце», — поделилась Медовикова.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак: для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, бешенства. Производится с 1996 года компанией «Ветбиохим». В июне она опубликовала исследование, подтверждающее безопасность препарата для разных пород. В работе учитывались индивидуальные особенности животных.

«На настоящий момент официальных рекламаций и обращений в адрес компании „Ветбиохим“ как производителя вакцины „Мультикан-8“ не поступало. Тем не менее мы производим отзыв 20-й серии указанной вакцины до выяснения всех обстоятельств. Вся необходимая информация подготовлена для отправки в Россельхознадзор», — заявили в компании.

По мнению ветеринаров, летальные исходы после вакцинации —скорее трагическое исключение, чем системная проблема.

«Вакцина не могла на это повлиять. Скорее всего, животное являлось носителем. Скорее всего, у животного были какие-то проблемы», — считает ветеринар Дмитрий Шалвинский.

«Ветбиохим» уже заявила, что препарат указанной серии и партии отправят на экспертизу. Больше всего пострадавших — в Ярославской области. Местный Центр ветеринарии приостановил использование вакцины еще с 14 августа. Стала ли именно она причиной массовой гибели собак — покажет только независимая экспертиза.

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