Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Штаты разрываются между помощью Украине, конфликтом с Ираном и необходимостью пополнять собственные арсеналы.

Дональд Трамп отказался от нового диалога с Ираном, он заявил, что никаких переговоров больше не ведется и в ближайшее время даже не планируется. Морская блокада Ормузского пролива пока остается в силе. Но за жесткими формулировками Белого дома скрывается другая проблема — ресурсы. США разрываются между помощью Украине, конфликтом с Ираном и необходимостью пополнять собственные арсеналы. Особенно остро стоит вопрос с ракетами для систем ПВО: их производство не успевает за темпами расхода. О войне на истощение — корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Кадры, которые ничего не говорят обывателю, но многое подскажут военным спецам. Журналистов CNN подпустили к святая святых с точки зрения противовоздушной обороны Киева — установкам Patriot. Никогда и ни при каких обстоятельствах ни одна армия мира подобного не допустила бы. Но во главе Банковой сейчас шоумен. И его шоу только с одной целью — разжалобить вашингтонскую администрацию.

«Вид пустых пусковых установок напугает любого украинца. После десятков попыток договориться с союзниками по телефону, Зеленский попросил меня попытаться узнать, где можно достать ракеты-перехватчики», — рассказал корреспондент CNN Ник Патон Уолш.

Тот факт, что американские журналисты разгуливают по вроде бы секретным военным объектам Украины, действительно говорит о многом. Зеленский вжился в свою кровавую роль и из интервью в интервью заливает слезами микрофоны прессы.

«Я прошу продать мне 5%, всего 5% ракет из американских запасов. Если мы их получим, мы переживем эту зиму. А сейчас у меня лишь около 1%», — сетует глава киевского режима Владимир Зеленский.

Откуда у украинского главаря понимание о военных запасах ракет в США, неизвестно. Возможно, в Киеве увидели видео американского Центра стратегических и международных исследований: эксперты в студии оценивали военный потенциал Пентагона. И ответ на вопрос, почему Украина не может получить еще ракеты к системам ПВО, очевиден. Вот, как по подсчетам экспертов выглядели запасы ракет для Patriot и THAAD до начала конфликта на Ближнем Востоке. И вот, что осталось на конец июля.

«То, что сейчас происходит, — это фактически уничтожение, причем на целое поколение, наших возможностей по противоракетной обороне на театре военных действий. Чтобы восстановить эти возможности, потребуются годы», — заявил директор проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Да и вообще война с Ираном оказалась лакмусовой бумажкой реального состояния американских вооруженных сил. Родственники военнослужащих на авианосце Abraham Lincoln жалуются, что там не хватает еды, а моряки служат вообще без отдыха, многие не выдерживают.

«Сын подтвердил, что кто-то действительно прыгнул за борт. Но это все, что он сказал. Думаю, он просто не мог сообщить мне больше информации», — поделилась мать моряка с авианосца Abraham Lincoln Даниэль Рапа.

Скандал оказался настолько масштабным, что комментировать ситуацию был вынужден американский главнокомандующий.

«Этот корабль уже сейчас или в ближайшее время отправится дальше, и его заменит другой, практически такой же корабль», — заверил президент США Дональд Трамп.

«Не слишком ли долго длится это развертывание?» — поинтересовалась журналистка.

«Нет-нет. Вовсе не долго», — считает Трамп.

Вместо Abraham Lincoln в Персидский залив пригнали George Washington. Но он был единственным в Тихом океане. И там теперь американская группировка фактически обезглавлена.

«А ведь США — это страна с самым большим военным бюджетом. В этом году администрация Трампа запросила рекордные полтора триллиона долларов. Для сравнения — это вдвое больше, чем было шесть лет назад», — указал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Конгрессмены засомневались и отказали. И понятно почему: за полгода конфликта на Ближнем Востоке армия, которая во всех рейтингах на первом месте, не смогла сделать ничего.

«Всего за месяц войны с региональной державой мы израсходовали до 50% запасов стратегических средств противовоздушной обороны — ракет-перехватчиков. То, что мы совершенно не готовы к таким конфликтам, — это не аргумент в пользу того, чтобы готовиться к войне», — подчеркнул майор армии США Харрисон Манн.

А тут еще выяснилось, что США потратили 533 миллиона долларов на завод в Техасе, который должен был выпускать боеприпасы для Украины, но за несколько лет не выпустил ни одного снаряда. И тут можно вернуться на саму Украину: учитывая внутренние проблемы у главного военного поставщика Киева, вряд ли в ближайшее время Банковая может рассчитывать на какие-то поставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.