Мощи Дмитрия Донского принесут в главный храм России

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Святыню передадут верующим после открытия саркофага в Кремле.

Частицу мощей святого князя Дмитрия Донского передадут в храм Христа Спасителя для поклонения верующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в Русской православной церкви.

Речь идет об останках, обнаруженных во время реставрации Архангельского собора Московского Кремля. В июле специалисты нашли три саркофага над захоронениями великих князей, один из которых принадлежал Дмитрию Донскому.

Археологические и антропологические исследования подтвердили принадлежность останков святому князю. После открытия саркофага патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у мощей.

«Одна (частица. — Прим. ред.) должна быть в храме Христа Спасителя», — сообщил источник.

По благословению патриарха частицы мощей также передадут в другие храмы Русской православной церкви.

Дмитрий Донской стал великим князем Московским в 1359 году. Наиболее известным событием его правления стала Куликовская битва 1380 года. Князь был канонизирован Русской православной церковью в 1988 году на Поместном соборе, посвященном тысячелетию Крещения Руси.

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