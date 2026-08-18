«Абсолютно чиста»: Курбан Омаров показал постановление по делу жены

Курбан Омаров заявил, что полиция не нашла нарушений в деятельности его жены

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/zimamoscow; 5-tv.ru

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Полиция не нашла оснований для уголовного преследования после проверки работы 25-летней супруги бизнесмена.

Блогер и предприниматель Курбан Омаров заявил, что уголовное дело против его 25-летней жены Валерии возбуждать не стали. Бизнесмен показал постановление об отказе и рассказал об итогах проверки в личном блоге.

Скандал вокруг Валерии разгорелся в начале августа после заявления блогера Марины Ильиной. Она обвинила супругу Омарова в оказании косметологических услуг без необходимого образования и предположила, что во время процедур могло использоваться несертифицированное оборудование.

После обращения правоохранители провели проверку. Как рассказал Омаров, сотрудники полиции осмотрели кабинет, изучили документы Валерии, ее квалификацию и оборудование, а также провели необходимые исследования. По итогам проверки оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

«Моя супруга абсолютно чиста, и все, что про нее наговорили, — гнусная ложь. А знаете, что самое неприятное? Грязь моментально разлетается по стране. А то, что она не виновата, к сожалению, увидят только наши подписчики. К большому сожалению», — заявил бизнесмен.

При этом Омаров отметил, что за работу косметолога без профильного образования, использование контрафактного оборудования и несертифицированных препаратов действительно предусмотрена ответственность.

На этом история, как утверждает бизнесмен, для их семьи не заканчивается. Теперь Омаров намерен разобраться с обстоятельствами самого конфликта. По его словам, во время инцидента Валерию удерживали в помещении и не давали ей уйти. Вместе с адвокатами он собирается добиваться правовой оценки произошедшего.

«Мы не остановимся, пока не получим ответ по закону. Досудебные претензии направлены — разберемся по каждому пункту. Когда на твоей стороне правда — силы всегда находятся», — сказал Омаров.

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