Два часа на расправу: как убивали петербурженку в Белграде

Фото: www.globallookpress.com/Nemanja Cabric

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Камеры показали последние часы Людмилы Турковой.

Петербурженка Людмила Туркова, останки которой нашли в чемодане в окрестностях Белграда, могла погибнуть всего через два часа после встречи с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Убил девушку турок, с которым познакомилась Людмила. По камерам видно, что они заходят вместе к нему, и через два часа он вытаскивает чемодан, после чего скидывает его в реку», — рассказал собеседник.

По предварительной версии, 27-летняя россиянка познакомилась с гражданином Турции на сайте знакомств или через приложение. При этом следствие рассматривает и другой вариант развития событий: перед встречей с мужчиной Людмила могла находиться в ночном клубе с другим человеком, а затем связаться с турком по телефону.

По данным источника, мужчина мог расправиться с россиянкой примерно за два часа. Предварительной причиной смерти называют удушение. По версии следствия, для этого подозреваемый использовал предмет одежды. Затем он поместил тело в чемодан и вынес его из квартиры.

Сейчас специалисты изучают содержимое телефонов погибшей и задержанного, чтобы установить, были ли они знакомы до той встречи и что происходило между ними перед трагедией.

Людмила приехала в Белград 23 июля. Ночью 25 июля она последний раз связалась с близкими, после чего перестала выходить на связь. Спустя пять дней, вечером 30 июля, чемодан с останками обнаружили в одном из каналов в районе Падинска-Скела.

Подозреваемого гражданина Турции задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде 30 дней ареста. Свою вину мужчина не признает.

Людмилу Туркову кремировали и похоронили в Сербии 6 августа. На церемонии прощания присутствовала ее мать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Греции обнаружили тело британки, которая пропала после приезда в Афины. Женщина приехала в столицу страны навестить родственников, однако вскоре перестала выходить на связь.

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