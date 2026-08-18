Сын Грачевского потребовал взыскать с совладельца «Ералаша» более 39 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Третьим лицом по делу привлечен еще один сын основателя детского киножурнала.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Максима Грачевского к Аркадию Григоряну о взыскании 39 174 190 рублей и 96 копеек. Заявление поступило в суд 7 августа 2026 года, рассмотрение назначено на 12 ноября. Это выяснил 5-tv.ru, изучив материалы суда.

Истцом выступает сын основателя и художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Ответчик Аркадий Григорян на протяжении многих лет выступал совладельцем и генеральным директором компаний, связанных с производством «Ералаша». Третьим лицом в процессе привлечен Филипп Грачевский, еще один сын Бориса.

Предварительное судебное заседание назначено на 12 ноября 2026 года в 15:50. В рамках подготовки к разбирательству суд обязал истца представить доказательства, обосновывающие заявленные требования. Ответчику предложили направить письменный отзыв на иск с документальным и нормативным обоснованием своей позиции. Сторонам также разъяснили право на заключение мирового соглашения или передачу спора на разрешение третейского суда.

Это не первый судебный спор между наследниками Бориса Грачевского и Аркадием Григоряном. Ранее в судах рассматривали иски о взыскании долгов, которые основатель «Ералаша» набрал при жизни, а также споры о распределении долей в бизнесе.

В 2022 году Мещанский районный суд обязал вдову и детей режиссера выплатить его партнеру 12,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живет вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская.

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