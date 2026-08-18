Зеленский предложил Хмару на пост главы Минобороны Украины

Зеленский предложил Хмару и Сибигу на посты глав Минобороны и МИД Украины

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Верховная рада рассмотрит кандидатуры 19 августа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Министерства обороны, а Андрея Сибигу — министром иностранных дел. Соответствующие документы появились на сайте Верховной рады.

Оба претендента уже руководят ведомствами в статусе исполняющих обязанности. Теперь их кандидатуры должны пройти парламентскую процедуру утверждения.

Голосование по кандидатам ожидается 19 августа. Ранее украинские СМИ сообщали, что Сибига, вероятнее всего, сможет получить необходимую поддержку депутатов. В отношении Хмары прогнозы были менее определенными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. До этого пост главы Минобороны Украины покинул Михаил Федоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала кадровые перестановки в Киеве. Она связала увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова с их «успехами на поле боя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.